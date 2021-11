Feuerwerk, Skydiving und Staralarm in Pattaya

PATTAYA: Am Freitag und Samstag (26. und 27. November 2021) wird in der sichelförmigen Bucht von Pattaya mit dem „Pattaya Fireworks Festival“ wieder eine der beliebtesten Großveranstaltungen der Ostküstenmetropole ausgerichtet, die auch diesmal Tausende Besucher anziehen dürfte, die das Pyro-Spektakel am nächtlichen Himmel verfolgen möchten.

Neben den Feuerwerkshows – vier pro Abend – der talentiertesten Pyrotechniker des Landes dürfen sich die Besucher auf viele weitere Höhepunkte freuen, darunter Skydiving-Shows und Konzerte mit angesagten thailändischen Bands. Eintritt frei.

Freitag, 26. November 2021

16.30 Uhr: 1. Skydiving Show von „Sky Extreme Pattaya“

17.10 Uhr: 2. Skydiving Show von „Sky Extreme Pattaya"

18.00 Uhr: Livemusik

19.30 Uhr: Offizielle Festivaleröffnung der Pattaya City Hall

20.00 Uhr: 1. Feuerwerksshow „Shining Pattaya“

20.20 Uhr: 2. Feuerwerksshow „Believe“

20.40 Uhr: 3. Feuerwerksshow „Seasonal Love“

21.00 Uhr: 4. Feuerwerksshow „Miracle of Heaven“

21.15 Uhr: Konzert mit Mirrr

22.15 Uhr: Konzert mit Paradox

23.15 Uhr: Ende des ersten Festivaltages

Samstag, 27. November 2021

16.30 Uhr: 1. Skydiving Show von „Sky Extreme Pattaya“

17.10 Uhr: 2. Skydiving Show von „Sky Extreme Pattaya"

18.00 Uhr: Livemusik

20.00 Uhr: 1. Feuerwerksshow „Wonderful Pattaya“

20.20 Uhr: 2. Feuerwerksshow „Spirit of Ocean“

20.40 Uhr: 3. Feuerwerksshow „Be Together“

21.00 Uhr: 4. Feuerwerksshow „Happiness is all around“

21.15 Uhr: Konzert mit Getsunova

22.15 Uhr: Konzert mit Cocktail

23.15 Uhr: Ende des zweiten Festivaltages

Regeln

Einlass in den Konzertbereich erhalten nur Besucher, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind oder die ein negatives ATK-Testergebnis vorlegen.

erhalten nur Besucher, die sind oder die ein vorlegen. Es gelten auf dem gesamten Festivalareal die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht sowie die Befolgung der obligatorischen Seuchenschutzregeln.

Parken

Die Beach Road wird an beiden Veranstaltungstagen von 16.00 bis 24.00 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Festivalbereich weiträumig zu umfahren und nachfolgende Parkmöglichkeiten zu nutzen:

Tesco Lotus North Pattaya (Standort)

Terminal 21 Pattaya (Standort)

Mike Shopping Mall* (Standort)

Royal Garden Plaza* (Standort)

Muang Pattaya School 8 (Standort)

Wat Chaimongkol (Standort)

Central Festival Pattaya Beach* (Standort)

(* Zufahrt nur über die Pattaya Second Road möglich)

