Festnahmen nach Terrorangriff im Taucherparadies Malediven

COLOMBO (dpa) - Zwei Tage nach islamistisch motivierten Messerangriffen auf drei Ausländer sind auf den Malediven drei Verdächtige festgenommen worden.

Das teilten die Behörden der im Indischen Ozean gelegenen Inselrepublik am Donnerstag mit. Zu dem Angriff auf zwei Chinesen und einen Australier auf der Insel Hulhumale hatte sich eine mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbundene maledivische Organisation bekannt. Der Zustand aller drei Opfer wurde am Donnerstag als stabil bezeichnet.