SONGKHLA: Zehn Menschen wurden verletzt, nachdem ein Bus von Bangkok nach Hat Yai mit 30 Fahrgästen an Bord in Songkhla im tiefen Süden Thailands verunglückt war.

Die Polizei von Rattaphum wurde am Dienstagmorgen (23. Mai 2023) über den Unfall auf der Asia Road im Unterbezirk Kamphaengphet im Bezirk Rattaphum informiert.

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie den verunglückten Bus in der Böschung liegend vor. An Bord des Busses befanden sich zehn verletzte Personen. Eine der Verletzten war eine Frau, die sich das Bein gebrochen hatte. Sie wurden alle in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Der 49-Hauptbusfahrer (Anm. d. Red.: Fernbusse in Thailand haben in der Regel mehrere Fahrer) sagte gegenüber der Presse, dass er geschlafen habe, während der zweite Busfahrer das Fahrzeug lenkte. Der zweite Fahrer sagte aus, dass er versucht habe, ein Mobiltelefon aufzuheben, das ihm aus der Hand gefallen sei, bevor er die Kontrolle über den Bus verlor.

Der Bus war auf dem Weg von Bangkok nach Hat Yai in Songkhla und befand sich nur noch etwa 22 Kilometer von seinem Ziel entfernt.

Die Identität des Unfallfahrers wurde von der Polizei nicht bekanntgegeben, ebenso nicht, ob das Busunternehmen wegen des Unfalls gerichtlich belangt wird.