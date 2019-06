Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 22.06.19

THAILAND: Die nächste Fast Auto Show der King of Auto Products ist von Mittwoch bis Sonntag, 26. bis 30. Juni, im Bangkok International Trade and Exhibition Centre (Bitec) in Bang Na.

Gezeigt werden Neu- und Gebrauchtwagen. Geöffnet ist die Show täglich von 10 bis 21 Uhr.