Eurokurs kaum verändert knapp unter 1,05 Dollar

Von: Redaktion (dpa) | 06.12.22

FRANKFURT/MAIN: Der Eurokurs hat sich am Dienstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0484 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag deutlich höher auf 1,0587 Dollar festgesetzt.

Der Euro hat damit die Kursverluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Am Montag hatten unerwartet starke Konjunkturdaten auf eine robuste konjunkturelle Entwicklung in den USA hingedeutet, was der Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation eröffnet. Dies sorgte für Auftrieb beim Dollar und setzte den Euro im Gegenzug unter Druck.