Checkpoint in der Provinz Chonburi. Bild: Chonburi PR

PATTAYA: Auch wenn die Regierung betont, dass kein Lockdown in den Hochrisikoprovinzen Samut Sakhon, Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat angeordnet wurde, benötigen die Einwohner der fünf Provinzen ab dem heutigen Donnerstag (7. Januar 2021) eine behördlich erteilte Erlaubnis des Bezirksamt, wenn außerhalb der Provinz ihres Wohnortes reisen möchten.

In Pattaya kann die Reiseerlaubnis am heutigen Donnerstag, 7. Januar 2021 von 07.00 bis 24.00 Uhr im Sitzungssaal im Erdgeschoss des Banglamung District Office an der Sukhumvit Road (Google Maps) beantragt werden

Nachfolgende Dokumente müssen für die Reiseerlaubnis eingereicht werden:

1. Thai-ID-Card / Mitarbeiterausweis / Reisepass

2. Antragsformular für ein Zertifikat, aus 2 Sätzen (kann selbst geschrieben werden)

3. Dokumente, die den Grund der Ausreise aus der Provinz dokumentieren, wie z.B. ein nachweis über einen Arztbesuch, Behördentermin usw.

Die Überprüfung der Reiseerlaubnis erfolgt an zwei Checkpoints:

1. Sukhumvit Road vor dem Banglamung District Office (stadtauswärts)

2. Vor dem Bira Circuit (stadteinwärts)

Das Passieren des Checkpoints erfolgt in vier Schritten:

• Temperaturkontrolle

• QR-Code-Scan per MorChana-App (Android / iOS)

• Auskunft über den Grund der Reise

• Vorzeigen der vom Banglamung District Office ausgestellten Reiseerlaubnis

Auch wenn kein generelles Reiseverbot angeordnet wurde, wird die Bevölkerung dringend aufgefordert, auf unnötige Reisen außerhalb der Provinz des eigenen Wohnortes zu verzichten, um die Covid-19-Ausbreitung zu verhindern.

Weitere Informationen zur Reiseerlaubnis und zu den erforderlichen Dokumente erhält man auf der Facebook-Seite der Provinzverwaltung Chonburi, jedoch nur auf Thailändisch.

* Weitere Informationen lagen am Morgen des 7. Januar 2021 nicht vor *

** Für weitere Fragen nehmen Sie direkten Kontakt mit dem District Office Banglamung auf **

*** Alle Angaben ohne Gewähr ***

Ankündigung der neuen Reiseregeln für Einwohner der Provinz Chonburi und Musterformulare:

