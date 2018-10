Von: Björn Jahner | 12.10.18

PATTAYA: Der Countdown läuft: In einer Woche wird in Pattaya ein neues Einkaufszentrum eröffnet: das Terminal 21. Über 500 Geschäfte und Restaurants, ein riesiges Angebot an Bekleidung, Modeaccessoires, Lebensmitteln und Unterhaltungselektronik wartet ab dem 19. Oktober auf die Kundschaft.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)