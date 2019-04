DSDS 2019 - Erste Mottoshow

Von: Redaktion DER FARANG | 07.04.19

KÖLN: Die acht Kandidaten, Alicia (l-r), Momo, Taylor, Davin, Nick, Jonas und Clarissa stehen nach der Sendung bei der ersten Mottoshow bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS) auf der Bühne.

Sie wurden von den Zuschauern in die nächste Runde gewählt. Unter dem Motto "Chartbreaker" konnten die Top-10-Kandidaten beim Publikum für Jubelstürme sorgen. Die Zuschauer stimmen per Anruf und SMS ab, welche acht Kandidaten es in die zweite Live-Mottoshow schafften..