Mit dem Songthaew durch Chiang Mai. Foto: I Believe I Can Fly/Adobe Stock

CHIANG MAI: Ein Besuch in der „Rose des Nordens“, wie Chiang Mai auch genannt wird, lohnt sich besonders in den Wintermonaten, wenn die Temperaturen angenehm niedrig sind und die Natur in den Bergen in voller Pracht erstrahlt. Mit ihren vielen Tempeln im Lanna-Stil, wuseligen Märkten und hippen Cafés lohnt sich jedoch auch ein Besuch in der Provinzhauptstadt, umherreisen kann man prima mit einem Songthaew.

Planen Sie einen Besuch im schönen Chiang Mai? Entdecken Sie fünf beliebte Reiseziele in der „Rose des Nordens“, und das in einer Hochsaison, die mit angenehm kühlen Temperaturen aufwartet.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)