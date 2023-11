Thailand feiert Loy Krathong – Am Montag, 27. November 2023 verwandelt sich ganz Thailand wieder in ein einzigartiges Lichtermeer. An Loy Krathong lassen die Menschen auf den Seen, Flüssen und Kanälen des Landes „krathongs“ schwimmen, kleine, aus Bananenblättern gefertigte, lotosförmige Schiffchen, die als Opfergabe für die Wassergeister mit brennenden Kerzen, glimmenden Räucherstäbchen, Blumen und kleinen Münzen bestückt sind. Eine Übersicht zu den Lichterfesten im Land.

Thailand wirbt für „südliche Landbrücke“ – Thailand hat große Pläne für die Entwicklung seiner maritimen Infrastruktur und geht auf internationale Investoren zu. Das Verkehrsministerium kündigte an, im nächsten Jahr eine Roadshow für sein ehrgeiziges 1-Billionen-Baht-Projekt der „südlichen Landbrücke“ zu veranstalten, um ausländische Investoren anzulocken.

Neue Waggons und Komfort für Reisende – In nur wenigen Jahren hat das thailändische Eisenbahnsystem einen beeindruckenden Wandel durchlebt und will sein einst veraltetes Image ablegen. Im Jahr 2016 erklärte die State Railway of Thailand (SRT) im Rahmen einer PR-Kampagne das „Jahr der Transformation der thailändischen Eisenbahn“, und seitdem hat sich eine bemerkenswerte Veränderung vollzogen.

Party bis in die Puppen – Die thailändische Nachtlebenbranche hat die jüngste Entscheidung der Regierung mit Freude aufgenommen, die Betriebszeiten für Nachtlokale in vier Touristenprovinzen ab dem 15. Dezember 2023 bis 04.00 Uhr morgens zu verlängern. Gleichzeitig fordern sie von der Regierung eine klare Zoneneinteilung für Vergnügungslokale und Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des Tourismus.

Rot-weiße Feier über den Dächern Pattayas – Am 27. Oktober feierte Pattayas österreichische Gemeinschaft in der erhabenen Drift Bar im 16. Stock des Hilton Pattaya an der Beach Road ihren Nationalfeiertag – mit fröhlicher Volksmusik der aus Tirol eingeflogenen Bürgermeisterband, einem österreichischen Buffet und erlesenen Weinen aus der Heimat, ein Erlebnis, hoch über den Dächern der Stadt.

Außerdem in der neuen Ausgabe: Lokalnachrichten, Reise-News und Veranstaltungen aus allen Landesteilen, die neuesten Gartengeschichten von Hans Fritschi, eine neue Kolumne von Ce-eff und einen Gastbeitrag von Christian Rasp.

Die Druckausgabe FA23/2023 erscheint wie gewohnt am Freitag, 10. November 2023.