Bangkoks Schatz am Chao Phraya – Bangkoks historischer Wat Pho birgt ein jahrhundertealtes Erbe und ist ein Muss für jeden Touristen. Jahr für Jahr zieht das Wunderwerk der thailändischen Architektur und Spiritualität Tausende von Touristen an. Doch wie viel wissen die Besucher wirklich über die reiche Geschichte des Tempels des beeindruckenden liegenden Buddhas? Dank einer neuen Entdecker-App können Besucher tief in die spannende Vergangenheit eintauchen und ihn aus einem ganz neuen Blickwinkel erleben.

Kulinarische Extravaganz – Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) ist erneut stolzer Partner von Bangkoks bekanntestem und ältestem internationalen kulinarischen Event, dem jährlichen World Gourmet Festival, das in seiner 23. Auflage vom 19. bis 24. September 2023 im Anantara Siam Bangkok Hotel stattfindet und ein Staraufgebot der besten Köche der Welt bietet.

Ein Fest der Freundschaft und Kultur – General-Honorarkonsul Rudolf Hofer lädt alle Österreicher in Pattaya zu einem ganz besonderen Ereignis ein. Am 27. Oktober 2023, anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags, werden wieder die österreichischen Wurzeln in der Touristenmetropole gefeiert. Dieses Jahr verspricht die Veranstaltung, die im renommierten Hilton Pattaya stattfindet, ein unvergessliches Erlebnis zu werden.

Ausflüge für Selbstfahrer – Pattaya an der Ostküste des Golfs von Thailand ist der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge in den Osten Thailands – mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen. Nachfolgend zwei Attraktionen „off the beaten track“, die sich von der Touristenmetropole aus leicht und schnell mit dem Auto oder Motorrad erreichen lassen.

Anstieg der Touristenzahlen – Gemäß aktuellen Daten erlebte die Provinz Prachuap Khiri Khan mit ihrem touristischen Herz Hua Hin in der ersten Hälfte des Jahres 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Besucherzahlen: Zwischen Januar und Juni dieses Jahres besuchten insgesamt 5.754.690 Touristen die Region.

Heiliger Qualm – Am Eingangstor zum Dörfchen Quang Phu Cau duftet es verführerisch. Der Wind treibt eine kleine Rauchschwade spiralförmig in die Luft. Die Note ist süß und leicht harzig. Das einzelne Räucherstäbchen ist für Besucher nur ein winziger Vorgeschmack darauf, was sie nun erwartet: Vor ihnen eröffnet sich ein leuchtendes Meer in allen Rot-Schattierungen – Bündel über Bündel aus Räucherstäbchen in Burgunder- und Rubinrot, Kastanienbraun und Pink. „Incense Village“ wird der Ort südlich der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi auch genannt. Der Name ist Programm.

60 Jahre Bundesliga – Von bewegten Bildern hielten die Herren beim Deutschen Fußball-Bund nicht viel. Dass jede einzelne Minute der Bundesliga live und später in vielfacher Form auch noch als Aufzeichnung auf verschiedenen Plattformen zu sehen ist, das konnte sich aber auch außerhalb des konservativen Funktionärszirkels niemand vorstellen. Die Veränderungen seit dem anfänglichen TV-Verbot des DFB beim Start der Liga vor 60 Jahren sind kolossal.

Fußball-Bundesliga-Spielplan – Für alle Fußballfans enthält die neue Ausgabe – mit Verspätung – den beliebten Spielplan der Hinrunde der Fußball-Bundesliga.

Neben Kurznachrichten und Reisenews aus allen Landesteilen beinhaltet die neue Ausgabe auch den nächsten Teil von Wolfgang Rills Thailandroman Alle lieben Mr John, Hans Fritschis Gartengeschichten und eine neue Kolumne von Ce-eff Krüger.

