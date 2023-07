Von: Björn Jahner | 09.07.23

PATTAYA: Wie wir gestern in einem Facebook-Beitrag berichtet haben, ist ein deutscher Expat in Pattaya, der in der deutschsprachigen Community sehr bekannt und vernetzt ist, verschwunden. Die Familie des Mannes hat einen Finderlohn in Höhe von drei Millionen Baht ausgesetzt.

Hans-Peter Mack, 62, wurde das letzte Mal am vergangenen Dienstag (4. Juli 2023) um 12.42 Uhr in der Chaiyaphruek Road Soi 2 in Pattaya-Jomtien gesehen. Er war mit seinem Mercedes-Benz Cabriolet mit schwarzem Verdeck und dem Kennzeichen ญศ 7146 unterwegs.

Der Wagen des Vermissten wurde am Samstag in der Soi Khao Noi auf dem Parkplatz einer Condominium-Anlage gefunden. Foto: Pattaya Message

Das Auto des Vermissten wurde zwischenzeitlich auf dem Parkplatz einer Condominium-Anlage in der Soi Khao Noi im Osten des Stadtgebietes von Pattaya entdeckt. Von dem Vermissten fehlt weiterhin jede Spur.

Hinweise zum Verbleib von Hans-Peter Mack nimmt die Polizei unter der Rufnummer 086-354.4161 entgegen. Foto: Pattaya Message

Hinweise nimmt die Polizei in Pattaya unter der Rufnummer 086-354.4161 entgegen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.