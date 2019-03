Von: Björn Jahner | 01.03.19

Der Delfin-Kreisverkehr in Nord-Pattaya wurde nach sechs Jahren wieder komplett geöffnet. An Wochenenden wird er dennoch nach dem Ermessen der Verkehrsplaner mit Hütchen zur Hälfte abgesperrt. Foto: Teechalit Wattanawongwisut

PATTAYA: Jahrelang seiner ursprünglichen Bestimmung beraubt, dient der von Einheimischen „Plaloma“ (Delfin) und von Touristen „Delfinkreisel“ genannte Kreisverkehr in Nord-Pattaya seit wenigen Wochen endlich wieder als solches.

Hohe Unfallzahlen führten zur Schließung der Kreisfahrbahn

Da es an dem Kreisverkehr mit der namensgebenden Delfinstatue auf der Mittelinsel am Zusammenfluss von North Pattaya Road, Second Road, Beach Road und Naklua Road in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen mit Todesfolge kam, ließen ihn die Stadtverantwortlichen im Mai 2013 mit Betonblöcken und Topfblumen absperren. Fast sechs Jahre lang war der Verkehrsknotenpunkt nur noch zur Hälfte befahrbar. Einerseits wurde mit der halbseitigen Sperrung durchaus das Ziel erreicht, die Unfallzahlen zu senken. Andererseits jedoch mussten nun an alle aus Naklua kommenden Fahrzeuge einen fast 400 Meter langen Umweg (hin und in Gegenrichtung zurück!) über die North Pattaya Road, inklusive lästig-leidigen U-Turn, in Kauf nehmen, um zur Beach Road zu gelangen, wodurch der Verkehr endgültig zum Erliegen kam.

Einschränkung für große Fahrzeuge zur Rush Hour

Durch die Eröffnung des neuen Einkaufszentrums Terminal 21 im vergangenen Jahr stieg das Verkehrsaufkommen weiter an, weshalb sich die Stadt nun entschieden hat, die Kreisfahrbahn wieder zu öffnen. Mit einer Einschränkung: Große Fahrzeuge wie Reisebusse und schwere LKW dürfen ihn wochentags zur abendlichen Rush Hour und am Wochenende nach 19 Uhr nicht befahren. Zudem scheinen sich die Verkehrsplaner offenzuhalten, den zuvor gesperrten Teilbereich des Kreisels je nach Fahrzeugaufkommen auch jetzt noch spontan mit Hütchen zu schließen (Foto), zumeist an Wochenenden.