Dax startet im Rallymodus in neue Woche

Written by: Redaktion (dpa) | 02/06/2020

FRANKFURT/MAIN: Nach dem verlängerten Pfingstwochenende ist der Dax am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Nach dem Rückschlag vom Freitag stieg der Leitindex im frühen Handel um 2,85 Prozent auf 11.917,09 Punkte.

Mit dem recht hohen Plus vollzieht der Dax den positiven Wochenstart an den internationalen Börsen nach, dem er am Vortag feiertagsbedingt nicht folgen konnte. Für den MDax ging es vor diesem Hintergrund am Dienstag um 2,15 Prozent nach oben auf 25.943,02 Punkte. Der EuroStoxx 50 stieg um 1,62 Prozent auf 3127,68 Zähler. Der Leitindex der Eurozone hatte am Montag bereits gut ein Prozent gewonnen.

Aktien der Lufthansa rücken in dem positiven Marktumfeld einmal mehr mit besonders hohen Gewinnen ins Blickfeld, indem sie um 7,4 Prozent anzogen. Bei der angeschlagenen Fluggesellschaft wurde auf dem Weg zu einer Rettung mit staatlicher Hilfe eine weitere Hürde übersprungen, indem der Aufsichtsrat die Auflagen der EU-Kommission akzeptiert hat. Nun muss die Hauptversammlung dem noch zustimmen.

Allgemein waren die größten Krisenleidenden am Dienstag wieder tonangebend bei der Erholung. So ging es für Auto- und Flugzeugbauer und ihre Zulieferer deutlich hoch: Daimler gaben im Dax den Takt vor mit einem Kurssprung um 8,8 Prozent und Airbus im MDax mit einem etwa zehnprozentigen Plus. Unter den Lieferanten ging es für MTU im Dax um 6,2 Prozent und für Leoni im SDax um 9 Prozent nach oben.

Spannend wird es später noch für die Anleger von Bayer, die Aktien rückten hier im Dax-Mittelfeld um 3,7 Prozent vor. Bei dem Pharma- und Agrarchemiekonzern geht der Rechtsstreit wegen angeblicher Krebsrisiken von Unkrautvernichtern mit dem Wirkstoff Glyphosat in die nächste Runde. Die erste Anhörung vor dem Berufungsgericht findet um 18.00 Uhr in San Francisco statt. Bayer will dort den im ersten Verfahren erlittenen Schuldspruch aufheben lassen.