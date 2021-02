Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 21.02.21 | Überblick

«Maria 2.0»: Katholische Reformerinnen planen Aktionen

MÜNCHEN/MÜNSTER: Die katholische Reformbewegung «Maria 2.0» plant für Sonntag mehrere Aktionen an verschiedenen Orten in Deutschland. Was genau es damit auf sich hat, wollten die Initiatorinnen vorab noch nicht verraten. 2019 hatte die Bewegung mit ihrem Frauenstreik die katholische Kirche in Unruhe versetzt. Danach wurde es etwas ruhiger, doch nun bekommen die Reformerinnen neuen Schwung, was auch an einem gewissen Gegenwind aus dem Vatikan liegt.

Innovationskonferenz DLD experimentiert mit einer Online-Version

MÜNCHEN: Die Innovationskonferenz DLD geht in der Corona-Pandemie ins Netz. Am Sonntag (ab 15.00 Uhr) beginnt das dreitätige Online-Event DLD All Stars, das einer digitaler Version der jährlichen Konferenzen in München am nächsten kommt.

Bundesliga am Sonntag: Leipzig kann an Bayern heranrücken

BERLIN: RB Leipzig kann am Sonntag (15.30 Uhr) das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga wieder richtig spannend machen. Mit einem Sieg bei der abstiegsbedrohten Berliner Hertha würde das Team von Trainer Julian Nagelsmann bis auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Bayern heranrücken, der am Samstag 1:2 bei Eintracht Frankfurt verlor. Zuvor gibt es für Trainer Heiko Herrlich vom FC Augsburg ein Wiedersehen mit seinem früheren Arbeitgeber Bayer Leverkusen (13.30 Uhr). Zum Abschluss des 22. Spieltags gastiert Werder Bremen bei der TSG 1899 Hoffenheim (18.00 Uhr).

Fußball-Frauen starten in Aachen gegen Belgien in Länderspieljahr

AACHEN: Für die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft zählt beim Länderspielstart im Jahr 2021 am Sonntag gegen Belgien (18.00 Uhr/Eurosport) nur ein Sieg. In Aachen will sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das nötige Selbstvertrauen für die Partie am Mittwoch gegen Europameister Niederlande holen.

Deutsche Biathleten im WM-Finale in Massenstarts gefordert

POKLJUKA: Zum Abschluss der Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka wollen die deutschen Starter noch einmal die Podestplätze angreifen. Im Massenstart gehört Franziska Preuß, die als Schlussläuferin die Staffel zu Silber geführt hatte, zu den Medaillenkandidatinnen. Zudem sind am Sonntag (12.30 Uhr) über die 12,5 Kilometer Vanessa Hinz und Denise Herrmann dabei. Bei den Männern (15.15 Uhr) haben sich Einzel-Vizeweltmeister Arnd Peiffer und Benedikt Doll einen Startplatz im Feld der besten 30 gesichert.

Hallen-Meisterschaften in Dortmund mit Aushängeschild Malaika Mihambo

DORTMUND: Malaika Mihambo steht im Mittelpunkt des zweiten Tages bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in Dortmund. Die Weitsprung-Weltmeisterin und «Sportlerin des Jahres» von 2019 und 2020 hofft am Sonntag (11.30 Uhr/Livestream auf «leichtathletik.de») auf den ersten Sieben-Meter-Sprung in diesem Winter. Mihambo steht mit 6,77 Metern in der Weltbestenliste derzeit auf Rang zwei hinter der Schwedin Khaddi Sagnia (6,82).

Djokovic und Medwedew bestreiten Herren-Finale der Australian Open

MELBOURNE: Zum Abschluss der Australian Open treffen am Sonntag (9.30 Uhr/Eurosport) im Herren-Finale Rekordsieger Novak Djokovic und ATP-Finals-Gewinner Daniil Medwedew aufeinander. Der serbische Weltranglisten-Erste Djokovic hat das Grand-Slam-Tennisturnier in Melbourne bereits achtmal gewonnen und ist in seinen acht Endspielen in Australien noch unbesiegt. Der 33-Jährige strebt seinen 18. Grand-Slam-Titel an. Für Medwedew geht es um den ersten Sieg bei einem der vier wichtigsten Turniere.

Straßer deutscher Hoffnungsträger im letzten Rennen der Ski-WM

CORTINA D'AMPEZZO: Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo gehen mit dem Slalom der Herren an diesem Sonntag zu Ende. Der Münchner Linus Straßer gehört dabei zu den Anwärtern auf die Podestplätze. Zweiter deutscher Starter im Abschlussevent der Titelkämpfe in Italien (10.00 und 13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ist der Oberstdorfer Sebastian Holzmann.