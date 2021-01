Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 17.01.21 | Überblick

Nawalny fliegt zurück nach Russland - Festnahme droht

MOSKAU: Fünf Monate nach seiner Vergiftung will der Kremlkritiker Alexej Nawalny am Sonntag von Deutschland nach Russland zurückkehren - wo ihm die direkte Festnahme droht. Das Flugzeug der russischen Gesellschaft Pobeda soll am Nachmittag vom Berliner Flughafen BER starten und um 17.20 Uhr MEZ (19.20 Uhr Ortszeit) am Moskauer Flughafen Wnukowo landen. Der Oppositionsführer hatte seine Anhänger aufgerufen, ihn dort zu treffen. Die Moskauer Staatsanwaltschaft warnte vor unerlaubten Kundgebungen auf dem Flughafengelände und drohte mit Konsequenzen.

Reine Online-Ausgabe des Max-Ophüls-Filmfestivals startet

SAARBRÜCKEN: In der Corona-Pandemie ist vieles anders - auch das renommierte Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken. Es startet an diesem Sonntag (19.30 Uhr) als reines Online-Festival. Los geht es bei der insgesamt 42. Ausgabe mit der Verleihung des Ehrenpreises an Regisseur, Fotograf und Produzent Wim Wenders für seine Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film. Anschließend wird der von ihm produzierte Dokumentarfilm «A black Jesus» von Luca Lucchesi gezeigt, der sich um die Verehrung einer schwarzen Jesus-Statue in einem sizilianischen Dorf dreht.

Bayern München kann Vorsprung auf Leipzig vergrößern

BERLIN: Spitzenreiter FC Bayern München kann in der Fußball-Bundesliga seinen Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig ausbauen. Nach dem 2:2 der Sachsen beim VfL Wolfsburg würde der deutsche Rekordmeister mit einem Sieg an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg seinen Abstand auf vier Punkte vergrößern. Im zweiten Sonntagsspiel (18.00 Uhr/Sky) will der FC Schalke 04 bei Eintracht Frankfurt mit dem zweiten Erfolg nacheinander wieder den letzten Tabellenplatz verlassen.

Massenstarts in Oberhof - Skispringer aussichtsreich in Zakopane

OBERHOF: Nach dem blendenden Auftritt der Damen-Staffel gehen die deutschen Biathleten am Sonntag zuversichtlich in die Massenstartrennen in Oberhof. Benedikt Doll, Erik Lesser und Arnd Peiffer sowie drei der vier Staffelsiegerinnen und Maren Hammerschmidt sind für die Schlussrennen am Rennsteig qualifiziert. In Flachau strebt Deutschlands bester Slalomfahrer Linus Straßer eine Top-Platzierung im Riesenslalom an.