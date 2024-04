Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.04.24 | Überblick

Kommunalwahlen in Polen: Stimmungstest für Tusks Regierung

WARSCHAU: In Polen wählen die Bürger an diesem Sonntag bei den Regional- und Kommunalwahlen die Vertreter der kommunalen Selbstverwaltung. Die Wahlen gelten als ein erster Stimmungstest für die proeuropäische Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk, die das Land seit Dezember regiert. Die gut 29 Millionen Wahlberechtigten entscheiden über die Bürgermeister aller Gemeinden und Städte. Außerdem wählen sie die Mitglieder für alle 16 Regionalversammlungen, 380 Kreisräte und 2477 Gemeinderäte. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Erste Prognosen werden kurz danach erwartet.

Augsburg kämpft um Europacup-Chance - Hasenhüttl gibt Heimdebüt

BERLIN: Der FC Augsburg kann in der Fußball-Bundesliga weiter auf eine Teilnahme am Europacup in der kommenden Saison hoffen. Mt einem Sieg an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei der TSG 1899 Hoffenheim würde das Team von Trainer Jess Thorup den Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf Tabellenplatz sechs auf drei Zähler verringern. Zum Abschluss des 28. Spieltages gibt Ralph Hasenhüttl als neuer Trainer des VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr/DAZN) sein Heimdebüt.

Formel-1-Weltmeister Verstappen hat nächsten Sieg vor Augen

SUZUKA: Vom ersten Startplatz geht Formel-1-Weltmeister Max Verstappen mit besten Voraussetzungen für seinen nächsten Sieg in den Großen Preis von Japan. Am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) ist der niederländische Red-Bull-Star beim Rennen in Suzuka einmal mehr der große Favorit. Der 26-Jährige kann im vierten WM-Lauf des Jahres bereits zum dritten Mal gewinnen. Zuletzt in Australien kam Verstappen vor zwei Wochen wegen eines technischen Defekts nicht ins Ziel. Zuvor hatte der dreimalige Champion neunmal in Serie gewonnen.

Van der Poel Favorit bei 121. Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix

COMPIEGNE: Mit Mathieu van der Poel als dem großen Favoriten startet am Sonntag der 121. Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix. 259,7 Kilometer, darunter 55,7 Kilometer über das gefürchtete Kopfsteinpflaster, sind dabei im Norden Frankreichs für die Radprofis zu bewältigen. Der niederländische Weltmeister van der Poel geht als Titelverteidiger ins Rennen und hat erst am vergangenen Wochenende mit dem Sieg bei der Flandern-Rundfahrt seine Topform unter Beweis gestellt. Bei der Kopfsteinpflaster-Tortur dürfen sich aber auch die beiden deutschen Radprofis John Degenkolb und Nils Politt Chancen ausrechnen.