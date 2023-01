Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 29.01.23 | Überblick

Scholz setzt Südamerika-Reise in Chile fort

BUENOS AIRES/SANTIAGO DE CHILE: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine viertägige Südamerika-Reise am Sonntag in Chile fort. In der Hauptstadt Santiago de Chile trifft er Präsident Gabriel Boric. Anschließend sollen Vereinbarungen für eine stärkere Kooperation in den Bereichen Rohstoffe und Bergbau sowie Forschung und Entwicklung unterzeichnet werden. Chile ist für die deutsche Wirtschaft unter anderem wegen seiner Rohstoffvorkommen interessant - vor allem wegen des für den Bau von Elektro-Autos benötigten Lithiums. Scholz hatte seine Südamerika-Reise am Samstag in Buenos Aires begonnen und reist am Montag nach Brasilien weiter.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg besucht Südkorea

SEOUL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beginnt am Sonntag einen zweitägigen Besuch in Südkorea. In Seoul wird er mit Außenminister Park Jin sowie Verteidigungsminister Lee Jong Sup Gespräche führen. Nach Berichten südkoreanischer Medien ist auch ein Treffen mit Präsident Yoon Suk Yeol geplant. Es wird erwartet, dass neben der Beziehung Südkoreas zur westlichen Allianz auch der Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm eine Rolle spielen wird. Südkorea will die Beziehungen zur Nato ausbauen. Das Land gehört zur Gruppe der «weltweiten Partner» der Nato. Am Montag reist Stoltenberg nach Japan weiter.

Landtagswahl in Niederösterreich als bundesweiter Stimmungstest

ST. PÖLTEN: In Österreichs größtem Bundesland wird am Sonntag das Landesparlament neu gewählt. Die Wahl in Niederösterreich gilt auch als erster Test für die bundesweite politische Stimmung in diesem Jahr. Die konservative Kanzlerpartei ÖVP war zuletzt auf Landes- und Bundesebene wegen Korruptionsermittlungen und der Teuerungswelle in der Defensive.

Deutsche Duelle um Gold bei Rodel- und Bob-WM

OBERHOF/ST. MORITZ: Die deutschen Rodlerinnen und Rodler wollen zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Oberhof noch einmal glänzen. Mit Spannung erwarten die Fans am Sonntag (10.00 Uhr) das Einsitzer-Rennen der Männer, in dem Felix Loch nach seinem Sprintsieg vom Freitag einen weiteren WM-Titel abräumen will. Als härtester Rivale gilt Teamkollege Max Langenhan.

Deutschland spielt gegen Belgien um erstes WM-Gold seit 17 Jahren

BHUBANESWAR: Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer startet in Bestbesetzung in das erste Endspiel einer Weltmeisterschaft seit 2010. Dabei trifft die Mannschaft von Bundestrainer André Henning am Sonntag (14.30 Uhr/DAZN) zum zweiten Mal in diesem Turnier auf Belgien. Gegen den Titelverteidiger erreichte die DHB-Auswahl in der Vorrunde ein 2:2. «Wir wissen, was auf uns zukommt und was wir zu machen haben», sagte der Bundestrainer vor der siebten Partie bei dieser WM. Personalsorgen hat der Coach nicht, alle Spieler sind einsatzbereit. Deutschland gewann bislang zweimal 2002 und 2006 den WM-Titel. Die bislang letzte Medaille bei einer Weltmeisterschaft sicherte sich eine DHB-Auswahl 2010 mit Silber.

Handballer streben gegen Norwegen siegreichen WM-Abschluss an

STOCKHOLM: Deutschlands Handballer streben einen siegreichen Abschluss der Weltmeisterschaft an. Im Spiel um Platz fünf kommt es für die DHB-Auswahl am Sonntag (13.00 Uhr/ZDF) in Stockholm zu einem Wiedersehen mit Norwegen. Gegen die Skandinavier will das Team von Bundestrainer Alfred Gislason erfolgreich Revanche für die 26:28-Niederlage in der Hauptrunde nehmen. Am Abend (20.30 Uhr) ermitteln Titelverteidiger Dänemark und Olympiasieger Frankreich den neuen Weltmeister.

Djokovic vor Grand-Slam-Rekord im Finale gegen Tsitsipas

MELBOURNE: Tennis-Superstar Novak Djokovic kann im Finale der Australian Open seinen 22. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier feiern. Der 35 Jahre alte Serbe trifft am Sonntag (9.30 Uhr/Eurosport) im Endspiel von Melbourne auf den Griechen Stefanos Tsitsipas und geht als klarer Favorit in das Duell.

Dortmund in Leverkusen gefordert - Schalke empfängt Köln

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kämpft am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Liga-Spiel bei Bayer 04 Leverkusen um den Anschluss an die Spitzengruppe. Der BVB kann nach zwei Siegen nach der Winterpause mit einem weiteren Erfolg zu den Champions-League-Rängen aufschließen. Kapitän Marco Reus, der wegen einer Knöchelverletzung und zuletzt einer Erkältung acht der vergangenen zehn Spiele verpasste, wird wohl wieder dabei sein. Stürmer Sébastien Haller könnte erstmals ein Kandidat für die Startelf sein. Bei Leverkusen steht Mittelstürmer Patrik Schick vor einer Rückkehr in den Kader. Bayer war ebenfalls mit zwei Siegen ins Jahr 2023 gestartet.