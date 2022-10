Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.22

Bosnien-Herzegowina wählt Parlamente und Präsidenten

SARAJEVO: Rund 3,3 Millionen Bürger in Bosnien-Herzegowina wählen am Sonntag die dreiköpfige Staatsspitze. Daneben bestimmen sie das Bundesparlament und die Parlamente in den beiden weitgehend selbstständigen Landesteilen. Der serbische Landesteil strebt unter seiner gegenwärtigen Führung die Abspaltung von Bosnien an. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr und schließen um 19.00 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird nicht vor Mitternacht gerechnet.

Lula gegen Bolsonaro: Richtungswahl in Brasilien

BRASÍLIA: Nach einem hitzig geführten Wahlkampf stimmen die Brasilianer über ihren neuen Präsidenten ab. Der linke Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) fordert am Sonntag den rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro heraus. In den Umfragen liegt Lula deutlich vorn. Allerdings hat Präsident Bolsonaro bereits im Vorfeld Zweifel am Wahlsystem gestreut und angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen.

Vorgezogene Parlamentswahl in Bulgarien

SOFIA: Bulgarien wählt an diesem Sonntag zum vierten Mal in eineinhalb Jahren ein neues Parlament. Die Abstimmung wurde notwendig, weil die liberal-sozialistische Koalitionsregierung von Ministerpräsident Kiril Petkow (PP) durch ein Misstrauensvotum im Juni gestürzt worden war. Jetzt sind 6,6 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, 240 Volksvertreter unter Kandidaten aus 28 Parteien und Bündnissen zu wählen.

Konservative von Premierministerin Truss beginnen Parteitag

BIRMINGHAM: Überschattet von heftiger Kritik an den Wirtschaftsplänen von Premierministerin und Parteichefin Liz Truss beginnt die Konservative Partei am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) ihren Parteitag. Bis Mittwoch diskutieren Hunderte Delegierte aus ganz Großbritannien, aber auch Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft über den künftigen Kurs der Regierungspartei. Regierungschefin Truss spricht erst zum Abschluss am Mittwochmittag.

Bundestagsabgeordnete reisen nach Taiwan - Ärger mit Peking erwartet

TAIPEH: Eine Delegation von Bundestagsabgeordneten wird an diesem Sonntag zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan erwartet. Die Visite könnte zu Irritationen mit Peking führen, da Chinas Führung den demokratischen Inselstaat als Teil der Volksrepublik ansieht und offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh ablehnt.

Schwergewichte auf die Waage - schwerster Kürbis wird gesucht

LUDWIGSBURG: Deutschlands beste Kürbiszüchter hieven am Sonntag (10.00 Uhr) in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) ihre Hunderte Kilogramm schweren Zöglinge auf die Waage. An der Deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen nehmen Züchter aus dem ganzen Land teil. Beim Wettmessen auf der Kürbisausstellung gilt es auch, das deutsche Rekordgewicht aus dem Jahr 2018 zu schlagen. Es liegt bei satten 916 Kilogramm, eine Zucht von Mario Weishäupl aus Bayern.

Berlin vor neuem Wagner-«Ring» - Thielemann für Barenboim am Pult

BERLIN: Mit der Neuinszenierung von Richard Wagners «Der Ring des Nibelungen» an der Berliner Staatsoper Unter den Linden steht die Opernsaison vor einem ihrer Höhepunkte. Nach Jahren der Vorbereitung bringt das Haus von Sonntag (18.00 Uhr) an alle vier Premieren von «Rheingold», «Walküre», «Siegfried» und «Götterdämmerung» innerhalb einer Woche auf die Bühne. Jenseits von Bayreuth wird diese Mammutarbeit - das Werk umfasst rund 16 Stunden - meist auf mehrere Spielzeiten aufgeteilt.

Oberammergauer Passion geht zu Ende

OBERAMMERGAU: Am Sonntag wird Jesus in Oberammergau ein vorerst letztes Mal ans Kreuz geschlagen: Nach mehr als 100 Vorstellungen gehen die Oberammergauer Passionsspiele dieses Jahres zu Ende. Wenn der letzte Vorhang fällt, haben rund 412.000 Zuschauer das weltbekannte Laienspiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi gesehen.

Leclerc mit größten Siegchancen beim Formel-1-Rennen in Singapur

SINGAPUR: Von der Pole Position bieten sich Charles Leclerc die größten Siegchancen beim Formel-1-Rennen in Singapur. Auf dem engen Stadtkurs wird das Überholen unter Flutlicht am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) wieder schwer. Deswegen sind die Aussichten für Max Verstappen, schon bei der ersten Möglichkeit seinen WM-Titel zu verteidigen, nicht besonders hoch. Der 25-Jährige startet im Red Bull nur vom achten Rang in den Grand Prix.

Hoffenheim will bei Hertha zurück auf Champions-League-Platz

BERLIN: Die TSG 1899 Hoffenheim will in der Fußball-Bundesliga den ersten Heimsieg von Hertha BSC verhindern. Mit einem Erfolg an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in Berlin kann das Team von Trainer André Breitenreiter auf die Champions-League-Plätze zurückkehren. Für den Hauptstadtclub, der in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen ist, geht es hingegen um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle.