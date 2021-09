Das bringt der Sonntag

Deutschland wählt den Bundestag - Künftige Koalition offen

BERLIN: Die Wähler in Deutschland entscheiden an diesem Sonntag über die Zusammensetzung des neuen Bundestags und damit über die politischen Machtverhältnisse in den kommenden vier Jahren. Rund 60,4 Millionen Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die bislang amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tritt nach knapp 16 Jahren als Regierungschefin nicht mehr an. Der Ausgang der Wahl gilt als absolut offen. Die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz lag in Umfragen zuletzt leicht vor der Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet.

Superwahlsonntag mit vier Abstimmungen in Berlin

BERLIN: In Berlin ist am Sonntag Superwahltag. Die Wahlberechtigten in der Hauptstadt wählen nicht nur einen neuen Bundestag, sondern auch ein neues Abgeordnetenhaus und zwölf neue Bezirksparlamente. Außerdem können sie bei einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne enteignet werden sollen. Nach Angaben der Landeswahlleitung gab es in Berlin noch nie derart viele Abstimmungen an einem Tag. Ebenfalls einen Rekord gibt es bei der Anzahl der Briefwähler.

Doppelwahl in MV - SPD vor klarem Sieg bei Abstimmung über Landtag

SCHWERIN: In Mecklenburg-Vorpommern wird am Sonntag neben dem Bundestag auch ein neuer Landtag gewählt. Laut letzten Umfragen kann die SPD mit Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig auf einen Wahlsieg hoffen - sogar ein Sprung über die 40-Prozent-Marke ist nicht ausgeschlossen. Dem bisherigen Koalitionspartner CDU drohen erneut Verluste. Während auch AfD und Linke sicher mit dem Wiedereinzug in den Landtag rechnen können, steht die Rückkehr von FDP und Grünen noch auf wackeligen Füßen.

Schweizer stimmen über «Ehe für alle» und mehr Steuern für Reiche ab

BERN: Die Schweizer entscheiden bei einer Volksabstimmung am Sonntag über die «Ehe für alle». Das Parlament hatte die Zulassung der Ehe für schwule und lesbische Paare als eines der letzten in Westeuropa beschlossen, aber Gegner wollen sie mit Hilfe eines Referendums verhindern. Sie wollen die Ehe nur als Verbindung zwischen Mann und Frau akzeptieren. Den Initiatoren sind vor allem Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare ein Dorn im Auge.

Nach einem Jahr Pause: Berlin-Marathon mit rund 25.000 Teilnehmern

BERLIN: Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr findet an diesem Sonntag (9.15 Uhr/ARD und RBB) wieder der traditionelle Berlin-Marathon statt. Bei der 47. Auflage erwarten die Organisatoren rund 25.000 Läuferinnen und Läufer. Obwohl zuletzt mehr als 40.000 dabei waren, ist es den Veranstaltern zufolge immer noch der weltweit größte Marathon seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

Freiburg nimmt Abschied vom Dreisamstadion - Duo unter Druck

BERLIN: Im letzten Spiel im Dreisamstadion kann der SC Freiburg einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Fünf ungeschlagene Spiele zum Saisonstart gab es für die Badener in der Geschichte der Fußball-Bundesliga erst zweimal. Mit einem Sieg oder Remis am Sonntag gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr) könnte die Elf von Trainer Christian Streich die Serie auf sechs Partien ausbauen. Danach geht es für die Freiburger im neuen Europa-Park Stadion weiter.

Hamilton im Formel-1-Rennen in Sotschi mit Vorteil gegen Verstappen

SOTSCHI: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kann beim Großen Preis von Russland die WM-Spitze zurückerobern. Der Brite startet am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in Sotschi allerdings auch nur als Vierter in das Rennen. Er steht jedoch weit vor dem Gesamtführenden Max Verstappen. Nach einer Strafe wegen eines Motorenwechsels geht der Niederländer im Red Bull als Letzter auf die Strecke. Vor dem 15. Saisonlauf hat Verstappen nur fünf Punkte Vorsprung vor dem Titelverteidiger.

EM-Medaillen: Vielseitigkeitsreiter wollen Trainer Melzer beschenken

AVENCHES: Die deutschen Vielseitigkeitsreiter können ihrem scheidenden Bundestrainer Hans Melzer bei der EM im Schweizer Avenches einen glänzenden Abschied bescheren. Vor dem abschließenden Springen am Sonntag (11.00 Uhr) liegen die Titelverteidiger in der Teamwertung hinter der britischen Equipe auf Platz zwei. Die vier Reiterinnen aus Großbritannien dürfen sich allerdings zwei Abwürfe erlauben, um den Titel zu erobern.

Neuer Straßenrad-Weltmeister in Flandern gesucht - Politt als Kapitän

LÖWEN: Bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft im belgischen Flandern steht an diesem Sonntag (ab 10.20 Uhr/Eurosport) das abschließende Straßenrennen auf dem Programm. Auf den 267,7 Kilometern von Antwerpen nach Löwen gelten die Belgier um Wout van Aert als Topfavoriten. Auch Frankreichs Titelverteidiger Julian Alaphilippe und dem Niederländer Mathieu van der Poel wird einiges zugetraut. Das deutsche Team startet aus der Außenseiterrolle.