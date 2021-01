Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.01.21 | Überblick

Söder Gastredner beim digitalen Neujahrsempfang der NRW-CDU

DÜSSELDORF: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist am Samstag (ab 10.30 Uhr) Gastredner beim ersten digitalen Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU. Zum Auftakt spricht NRW-Ministerpräsident und CDU-Landesparteichef Armin Laschet aus einem Fernsehstudio in Köln. CSU-Chef Söder wird anschließend live dazu geschaltet. Die CDU-Mitglieder können den Neujahrsempfang zuhause am Computer verfolgen.

Bundesliga: Schalke droht Negativrekord - Spitzenspiel in Leipzig

BERLIN: Dem FC Schalke 04 droht am Samstag die wenig rühmliche Einstellung des Negativrekordes von Tasmania Berlin. Gewinnen die Königsblauen am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim erneut nicht, stünden sie bei saisonübergreifend 31 Partien ohne Sieg - genau wie der Hauptstadtclub in der Saison 1965/66 innerhalb einer Spielzeit. Im Spitzenspiel am Abend (18.30 Uhr) geht es für den Schalker Revierrivalen Borussia Dortmund bei RB Leipzig darum, den Anschluss an die derzeit zweitplatzierten Sachsen wieder herzustellen.

Biathleten hoffen auf bessere Resultate - Bob-EM in Winterberg

OBERHOF: Nach dem enttäuschenden Auftakt ins neue Jahr wollen die Biathleten beim Heim-Weltcup in Oberhof am Samstag in den Verfolgungsrennen (12.45 und 14.45 Uhr) bessere Ergebnisse abliefern. Beim Bob-Heimweltcup in Winterberg, der zeitgleich auch EM ist, peilt Rekordweltmeister Francesco Friedrich seinen insgesamt 45. Weltcupsieg an.