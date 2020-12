Das bringt der Samstag

Bündnis ruft zu Demonstrationen gegen Aufrüstung auf

BERLIN: Unter dem Motto «Frieden statt Aufrüstung» soll in Berlin am Samstag eine Menschenkette vom Bundeskanzleramt bis zum Bundestag gebildet werden. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozial- und Umweltorganisationen hat in mehreren Städten für diesen Tag zu Protestaktionen gegen steigende Rüstungsausgaben der Bundesregierung aufgerufen. In Berlin angemeldet sind laut Polizei rund 250 Teilnehmer. Anlass ist die anstehende Haushaltsdebatte im Bundestag in der kommenden Woche.

Neuer Aufruf zu Demonstrationen gegen Sicherheitsgesetz in Frankreich

PARIS: Aus Protest gegen das geplante Sicherheitsgesetz und Polizeigewalt haben verschiedene Organisation für Samstag (14 Uhr) zu einer neuen Großdemonstration in Paris aufgerufen. Der Demonstrationszug solle von der Porte des Lilas im Osten der französischen Hauptstadt zur Place de la République ziehen, kündigte ein Kollektiv aus Gewerkschaften, Journalisten- und Opferschutzverbänden sowie Menschenrechtsorganisationen an.

Japanische Sonde «Hayabusa 2» soll Asteroiden-Proben zur Erde bringen

TOKIO/SYDNEY: Die japanische Raumsonde «Hayabusa 2» soll am Samstag im Vorbeiflug an der Erde eine Kapsel mit Proben des Asteroiden Ryugu abwerfen. Sie enthält 4,6 Milliarden Jahre altes Material aus der frühesten Zeit des Sonnensystems. Die nur 40 Zentimeter große Kapsel soll an einem Fallschirm schweben und zwischen 18.47 Uhr und 18.57 Uhr (MEZ) in einer Wüste bei Woomera im Süden Australiens landen. Das spektakuläre Manöver ist der Abschluss der Mission, die im Dezember 2014 mit dem Start der «Hayabusa 2» von Japan aus begonnen hatte.

«Ein Herz für Kinder»: Prominente sammeln Spenden im Fernsehen

BERLIN: Mit der Fernsehshow «Ein Herz für Kinder» wollen zahlreiche Prominente erneut Spenden sammeln. Die Gala wird am Samstagabend (20.15 Uhr) live im ZDF übertragen. Geplant ist unter anderem ein Auftritt von Schlagersängerin Helene Fischer. Rund 70 Prominente sollen Spendenanrufe von Zuschauern entgegennehmen, darunter Kabarettist Dieter Hallervorden und Schauspielerin Uschi Glas. Im vergangenen Jahr waren mehr als 18 Millionen Euro für den guten Zweck zusammengekommen.

Corona-Krise ist zentrales Thema der DOSB-Mitgliederversammlung

FRANKFURT/MAIN: Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen stehen im Mittelpunkt der digitalen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes am Samstag (09.00 Uhr). Neben den finanziellen Folgen für die rund 90.000 Vereine mit 27 Millionen Mitgliedern muss der organisierte Sport auch mit einem massiven Mitgliederschwund rechnen. Laut DOSB drohen auch wegen des erneuten Lockdowns im Amateursport zwei bis drei Millionen Vereinsaustritte und der Rückgang der ehrenamtlichen Helfer um eine Million.

Bayern München will Leipzig im Bundesliga-Gipfel auf Distanz halten

MÜNCHEN: Der FC Bayern München will im Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig die Tabellenspitze festigen. Bei einem Sieg würden die Münchner den Verfolger auf fünf Punkte distanzieren. Verlieren die Bayern, ist Leipzig neuer Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Dahinter will Borussia Dortmund den Kontakt zur Spitze nicht abreißen lassen. Der Tabellenvierte muss bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) antreten und kann bei einem Erfolg im Idealfall auf Platz zwei vorkommen.

Deutsche Handballerinnen vor zweitem EM-Gruppenspiel

KOLDING: Die deutschen Handballerinnen können bei der Europameisterschaft in Dänemark am Samstag (18.15 Uhr) den Einzug in die Hauptrunde schaffen. Gewinnt die DHB-Auswahl nach dem Auftaktsieg gegen Rumänien auch ihr zweites Gruppenspiel gegen Mitfavorit Norwegen, wäre der Sprung in die nächste Turnierphase perfekt.