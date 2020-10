Das bringt der Samstag

Einheitsfeier mit Corona-Auflagen - Zentraler Festakt in Potsdam

POTSDAM: Die zentrale Feier zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in Potsdam steht in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Tausende Gäste werden am Samstag erwartet, wegen der Hygiene- und Abstandsregeln können aber nur 130 Gäste beim ökumenischen Gottesdienst und 230 Gäste beim anschließenden Festakt dabei sein. Dort werden unter anderem die Spitzen des Staates und Ehrenamtler erwartet, die zu Bürgerdelegationen der Länder gehören.

Papst Franziskus reist nach Assisi für neue Enzyklika

ROM: Papst Franziskus unterschreibt am Samstag (ab 15.00 Uhr) in der italienischen Pilgerstadt Assisi in Umbrien eine neue Enzyklika. Es wird das dritte derartige Lehrschreiben des katholischen Kirchenoberhaupts. Der Text selbst ist noch nicht bekannt. Der 83-jährige Papst reist für die Unterschrift extra aus dem Vatikan in die Stadt seines Namensgebers, des heiligen Franz von Assisi. Mit der symbolischen Geste unterstreicht er den Stellenwert der Enzyklika. Es wird die erste Reise des Argentiniers seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

Brexit und Corona: Online-Tory-Parteitag im Zeichen der Krise

LONDON: Brexit, Corona, Unruhe in den eigenen Reihen: Die britische konservative Tory-Partei von Premier Boris Johnson dürfte auf ihrem Parteitag ab Samstag (9.30 Uhr MESZ) genügend Diskussionsstoff haben. Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag als Online-Event statt. Der Umgang der Tory-Regierung mit der sich zuspitzenden Corona-Lage in Großbritannien ist eines der großen aktuellen Themen - etliche Abgeordnete hatten auf mehr Mitsprache des Parlaments bei den Maßnahmen gepocht. Am Nachmittag wollen sich außerdem Johnson und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen per Video zusammenschalten, um über weitere Schritte im Brexit zu reden.

Frauen protestieren gegen Machthaber Lukaschenko in Belarus

MOSKAU: Trotz wachsenden Drucks in Belarus (Weißrussland) wollen Frauen an diesem Samstag zu Tausenden gegen Machthaber Alexander Lukaschenko protestieren. Die Demonstrantinnen versammeln sich wie jeden Samstag am Nachmittag in der Innenstadt. Die Proteste richten sich gegen Polizeigewalt und massenhafte Festnahmen, wie die Organisatorinnen mitteilten.

Regional- und Senatswahlen in Tschechien gehen zu Ende

PRAG: In Tschechien gehen die zweitägigen Regional- und Senatswahlen zu Ende. Die Bürger können ihre Stimme am Samstag noch zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr abgeben. Tschechien kämpft mit massiv gestiegenen Corona-Fallzahlen. Am Donnerstag war mit knapp 3500 Neuinfektionen ein neuer täglicher Höchststand erreicht worden. Die Regierung hat von Montag an den nationalen Notstand ausgerufen.

Laschet, Merz und Röttgen bei der Jungen Union in Köln

KÖLN: Alle drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz sprechen am Samstag in Köln hintereinander auf derselben Veranstaltung. Bei einem Tag der Jungen Union NRW hält zunächst Ministerpräsident Armin Laschet eine Rede, dann folgen Grußworte von Außenpolitiker Norbert Röttgen und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Eine Diskussion ist nicht vorgesehen.

Nach Zwangsabsetzung: AfD Saar wählt neuen Landesvorstand

SAARBRÜCKEN: Die AfD im Saarland hat seit gut einem halben Jahr keinen Landesvorstand mehr: Die Bundesspitze der Partei hatte das Gremium unter dem Vorsitzenden Josef Dörr Ende März im Streit abgesetzt. An diesem Wochenende (Samstag/Sonntag) steht die Neuwahl des Landesvorstands auf einem Parteitag in Saarbrücken an. Im Rennen um den Chefposten haben bereits zwei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen: Der saarländische Jurist und AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Wirth und der ehemalige AfD-Landesgeschäftsführer Christoph Schaufert. Beide Bewerber sind Dörr-Kritiker.

Menschenkette um den Bodensee geplant

KONSTANZ: Zu einer Menschenkette um den Bodensee sollen sich Tausende Menschen am Samstag (15.00 Uhr) verbinden. Die Kette soll durch Liechtenstein, Österreich, die Schweiz und Deutschland führen. Der Organisator auf der deutschen Seite, Gerry Mayr, und seine Mitveranstalter hoffen, dass 250.000 Menschen zusammenkommen. Ziel der Aktion sei es, Menschen zusammenzubringen, die sich in Corona-Zeiten entzweit hätten, sagte Mayr. «Eine Kette soll verbinden.»

Giro d'Italia beginnt mit Zeitfahren in Palermo - Martin dabei

PALERMO: Mit einem 15,1 Kilometer langen Zeitfahren in Sizilien beginnt an diesem Samstag (13.15 Uhr/Eurosport 2) der Giro d'Italia der Radprofis. Im Kampf gegen die Uhr müssen Tony Martin und Co. ein weitgehend flaches Teilstück von Monreale nach Palermo absolvieren. Der Schnellste wird sich als erster Radprofi bei diesem Giro das Rosa Trikot anziehen können. Mit dem Beginn des dreiwöchigen Rennens wird auch das Finale der Radsport-Saison eingeläutet.

Dritter Spieltag: Neuer Schalke-Coach Baum gibt Debüt

BERLIN: Nach dem Trainerwechsel gibt der neue Schalker Chefcoach Manuel Baum am Samstag (18.30 Uhr) sein Debüt auf der Bank des Fußball-Bundesligisten. Die mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten Königsblauen sind beim Champions-League-Halbfinalisten RB Leipzig erneut in der Rolle des Außenseiters.