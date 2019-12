Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.19

UN-Klimakonferenz in Madrid geht in die Verlängerung

MADRID (dpa) - Die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz in Madrid ziehen sich bis weit in den Samstag. Das Abschluss-Plenum, das eigentlich für Freitagabend geplant war, wurde in der Nacht immer weiter nach hinten verschoben. Beobachter rechneten mit Bewegung frühestens am Morgen, da erneut an Texten gearbeitet werden solle. Bei den Klimaverhandlungen der UN sind solche Verzögerungen nicht ungewöhnlich. 196 Staaten und die EU sind beteiligt. Zuletzt waren noch alle zentralen Streitpunkte ungelöst.

Großkundgebung der «Sardinen» gegen Rechtspopulismus in Rom

ROM (dpa) - Menschen aus ganz Italien wollen am Samstag (15.00 Uhr) in Rom gegen Rechtspopulismus demonstrieren. Die Kundgebung in der italienischen Hauptstadt ist der bisherige Höhepunkt der sogenannten «Sardinen»-Bewegung, die erst vor einem Monat entstanden war. Es wird mit bis zu 100. 000 Teilnehmern gerechnet. Vorausgegangen waren Demonstrationen in zahlreichen anderen italienischen Städten in den vergangenen Wochen.

Polens Oppositionspartei PO entscheidet über Präsidentschaftskandidat

WARSCHAU (dpa) - Polens größte Oppositionspartei, die liberalkonservative Bürgerplattform (PO), will am Samstag (10.30 Uhr) ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr bestimmen. In einer Vorwahl können die 700 Delegierten zwischen zwei Bewerbern wählen. Als Favoritin gilt die 62 Jahre alte stellvertretende Parlamentspräsidentin Malgorzata Kidawa-Blonska. Außerdem hat sich der Posener Oberbürgermeister Jacek Jaskowiak (55) beworben.

Streiks in Frankreich dauern auch am Wochenende an

PARIS (dpa) - Am zweiten Wochenende in Folge sollen in Frankreich die Streiks gegen die geplante Rentenreform fortgesetzt werden. Für Samstag werde mit starken Störungen im Nahverkehr in der Hauptstadt gerechnet, teilte der Pariser Verkehrsbetrieb RATP mit. Neun Metro-Linien sollten demnach am Samstag komplett geschlossen bleiben. Der Verkehr mit Bussen sei zu 60 Prozent gesichert, Trams sollten laut RATP-Angaben in normaler Taktung fahren.

Urteil gegen Sudans Ex-Präsident Al-Baschir erwartet

KHARTUM (dpa) - Im Korruptions- und Geldwäscheprozess gegen den abgesetzten sudanesischen Staatschef Omar al-Baschir wird am Samstag (9.00 Uhr) das Urteil erwartet. Al-Baschir werden konkret Korruption, Devisenvergehen und die illegale Anhäufung von Vermögen vorgeworfen. In seinem Anwesen war nach seinem Sturz Bargeld in Millionenhöhe beschlagnahmt worden. Der Ex-Präsident hatte angegeben, 25 Millionen Dollar (22,5 Mio Euro) aus Saudi-Arabien erhalten zu haben.

Trauerfeier für Opfer von Verbrechen in Augsburg

NEUSÄß (dpa) - Rund eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines 49-Jährigen in Augsburg gibt es am Samstag (10.00 Uhr) eine Trauerfeier. Der Abschiedsgottesdienst findet im Augsburger Vorort Neusäß statt, wo der Mann gelebt hatte. Der 49-Jährige war von Beruf Feuerwehrmann. In den vergangenen Tagen hatten Feuerwehren in etlichen Orten an den Familienvater erinnert.

Chorfenster von Bildhauer Tony Cragg in Dorfkirche zu sehen

SÜDLICHES ANHALT (dpa) - In einer Dorfkirche im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) sollen am Samstag (14.00 Uhr) die neuen Chorfenster des weltbekannten britischen Künstlers Tony Cragg eingeweiht werden. Der Bildhauer habe in den vergangenen Monaten drei abstrakte Fenster in Blau- und Gelbtönen gestaltet und sich dafür an mathematischen Formeln und Symbolen bedient, teilte die Evangelische Landeskirche Anhalts in Dessau-Roßlau mit.

RB Leipzig schielt auf Spitze - Bayern will Aufholjagd starten

BERLIN (dpa) - RB Leipzig kann zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga klettern. Dem Team von Trainer Julian Nagelsmann genügt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ein Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf, um aufgrund der besseren Tordifferenz vorübergehend an Borussia Mönchengladbach vorbeizuziehen. Die Gladbacher spielen erst am Sonntag beim VfL Wolfsburg. Nach zwei Liga-Niederlagen will der deutsche Rekordmeister Bayern München am 15. Spieltag mit einem Sieg gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) die Aufholjagd Richtung Liga-Spitze starten.

Biathleten in Hochfilzen gefordert - Volles Wintersport-Programm

HOCHFILZEN (dpa) - Nach dem schwachen Auftakt geht es für die deutschen Biathleten beim Weltcup in Hochfilzen um Wiedergutmachung. In Österreich stehen für Denise Herrmann und Co. am Samstag (ab 11.30 Uhr/ARD und Eurosport) die Staffel der Frauen und die Verfolgung der Männer auf dem Programm. Am Freitag war ein elfter Rang von Benedikt Doll im Sprint noch die beste Platzierung.