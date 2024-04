Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.04.24 | Überblick

Scholz bricht zu dreitägigem China-Besuch auf

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Samstag für drei Tage nach China und wird dort unter anderem Präsident Xi Jinping treffen. Er besucht zuerst die beiden Metropolen Chongqing und Shanghai und ist dann am Dienstag zu seinen politischen Gesprächen in Peking. Der Kanzler wird von etwa einem Dutzend Top-Managern begleitet. Außerdem werden in Peking die Minister Cem Özdemir (Agrar, Grüne), Volker Wissing (Verkehr, FDP) und Steffi Lemke (Umwelt, Grüne) dabei sein. Es ist die zweite Reise des Kanzlers nach China seit seinem Amtsantritt im Dezember 2021. Zu den Hauptthemen dürften die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die Spannungen zwischen China und Taiwan sowie eine Reihe von Wirtschaftsfragen gehören.

Bayern und VfB gefordert: Meisterentscheidung naht

BERLIN: Ohne selbst an diesem Samstag zu spielen, kann Bayer Leverkusen vorzeitig zum neuen deutschen Meister gekürt werden. Bei 16 Zählern Rückstand vor dem 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga dürfen sich die punktgleichen Verfolger FC Bayern und VfB Stuttgart keine Niederlagen leisten. Sonst steht Leverkusen, das am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Spieltag daheim gegen den SV Werder Bremen abschließt, bereits als Titelträger fest. Für den Rekordmeister aus München geht es zuhause um 15.30 Uhr (Sky) gegen den vom Abstieg bedrohten 1. FC Köln. Der VfB empfängt im Abendspiel um 18.30 Uhr (Sky) Eintracht Frankfurt. Daneben kommt es am Samstag zum Borussen-Derby zwischen Mönchengladbach und Dortmund, RB Leipzig spielt im heimischen Stadion gegen den VfL Wolfsburg mit dem ehemaligen RB-Coach Ralph Hasenhüttl. Der FSV Mainz 05, der auf dem Relegationsplatz liegt, tritt daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim an und der Tabellen-15. VfL Bochum gegen den 1. FC Heidenheim.

Handballerinnen wollen vorzeitig Olympia-Ticket lösen

NEU-ULM: Deutschlands Handballerinnen wollen mit einem Sieg gegen Montenegro vorzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele lösen. Bei einem Erfolg im Duell mit dem EM-Dritten an diesem Samstag (14.15 Uhr/ARD und Dyn) in Neu-Ulm wäre die erste Teilnahme an Sommerspielen seit 2008 bereits perfekt, wenn Paraguay im Anschluss nicht gegen Slowenien gewinnt. Die Südamerikanerinnen sind am Sonntag letzter Gegner der DHB-Auswahl, die bei dem Qualifikationsturnier mindestens Zweiter werden muss. Das Auftaktspiel gegen Slowenien hatte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am Donnerstag mit 31:25 gewonnen.

Handballer ermitteln Pokal-Finalisten

DER SC MAGDEBURG IST FAVORIT AUF DEN TITEL IM DHB-POKAL. WEIL STAMMTORHÜTER PORTNER FEHLT, WITTERT DIE KONKURRENZ IHRE CHANCE. KÖLN: Inmitten des Wirbels um Magdeburgs gesperrten Torhüter Nikola Portner kämpfen Deutschlands Top-Handballer um den Titel im DHB-Pokal. Im ersten Halbfinale in Köln treffen die Elbestädter am Samstag (16.10 Uhr/ARD und Dyn) auf Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin. Am Abend (19.00 Uhr/Dyn) ist der viermalige Pokalsieger SG Flensburg-Handewitt Favorit im Duell mit der MT Melsungen. Das aufwendig produzierte Finalturnier soll den deutschen Handball auf ein neues Level heben. 20.000 Fans werden pro Spiel erwartet. In rund 60 Ländern wird das Finalturnier zu sehen sein.