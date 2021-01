Das bringt der Montag

Eurogruppe berät Corona-Aufbaupläne

BRÜSSEL: In der Corona-Krise wollen die Finanzminister der Eurozone am Montag die Umsetzung des europäischen Milliardenplans zum Wiederaufbau vorantreiben. Geplant ist (ab 15.00 Uhr) eine Debatte über die Wiederaufbaupläne, die die Mitgliedsstaaten derzeit erarbeiten. Sie sind Voraussetzung dafür, Hilfen aus dem 750 Milliarden Euro schweren EU-Aufbaufonds zu bekommen. Das erste Geld dürfte aber frühestens Mitte des Jahres fließen.

Bundesrats-Sondersitzung zu Extra-Kinderkrankentagen

BERLIN: Zum fünften Mal in der Corona-Krise kommt der Bundesrat an diesem Montag (15.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen. In der Länderkammer soll abschließend über die Aufstockung der Kinderkrankentage beraten werden. Mütter und Väter sollen die Krankentage in diesem Jahr auch einsetzen können, wenn sie wegen coronabedingter Einschränkungen an Schulen und Kitas nicht zur Arbeit können. Die Anzahl der Krankentage wird dafür von 10 auf 20 pro Elternteil verdoppelt, für Alleinerziehende von 20 auf 40.

Maas reist zu Gesprächen über Erdgas-Konflikt in die Türkei

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Montag zu Gesprächen über den Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer nach Ankara. In der türkischen Hauptstadt wird er sich mit Außenminister Mevlüt Çavusoglu treffen. Die Türkei und Griechenland wollen am 25. Januar Gespräche über die Lösung des Konflikts wiederaufnehmen. Deutschland versucht, zwischen beiden Ländern zu vermitteln. Maas war deswegen schon im vergangenen Sommer in beiden Ländern.

Italiens Regierungschef muss sich Abstimmung im Parlament stellen

ROM: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte muss in der andauernden Regierungskrise mit einer Vertrauensabstimmung im Parlament am Montag eine erste wichtige Hürde überwinden. In der größeren der beiden Kammern will sich der parteilose Jurist um die Mittagszeit zuvor zur Krise erklären.

Corona im Griff: China legt Wachstumszahlen für 2020 vor

PEKING: China legt am Montag die Zahlen für das Wachstum seiner Wirtschaft im abgelaufenen Jahr vor. Da das bevölkerungsreichste Land der Erde das Coronavirus seit dem Sommer weitestgehend im Griff hat und nur vereinzelt Infektionen und kleinere Ausbrüche zählt, haben sich die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder normalisiert.

Guide Michelin vergibt Sterne für Frankreichs Spitzenrestaurants

PARIS: Ungeachtet der Corona-Krise wird der Gastronomieführer Guide Michelin am Montag (12.00 Uhr) in Paris mitteilen, welche französischen Spitzenrestaurants sich mit einem, zwei oder drei Sternen schmücken können. Wegen der Corona-Beschränkungen wird es keine Galaveranstaltung mit Publikum geben. Das Branchenereignis ist auf dem Eiffelturm geplant und soll über soziale Netzwerke übertragen werden.

Berliner Modewoche wird online eröffnet

BERLIN: Die Berliner Modewoche findet wegen der Pandemie erstmals weitgehend online statt. Der große Laufsteg wird am Montagabend (18.00 Uhr) vom belgischen Designer Tom Van Der Borght eröffnet - die Schau findet ohne geladene Gäste im Kraftwerk statt, wird dafür aber im Internet gezeigt. Geplant sind in den nächsten Tagen auch Schauen beispielsweise von Marc Cain und Kilian Kerner. Die Fashion Week findet zweimal jährlich statt.