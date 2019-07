Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

Minister suchen in Paris nach Lösung im Streit um Seenotrettung

PARIS (dpa) - Deutschland, Frankreich und andere EU-Staaten wollen am Montag in Paris weiter nach einer Lösung im Streit um die Seenotrettung im Mittelmeer suchen.



An dem informellen Treffen von Innen- und Außenministern in der französischen Hauptstadt nimmt unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) teil. Erst in der vergangenen Woche hatten Deutschland und Frankreich bei einem EU-Treffen in Helsinki erfolglos versucht, eine europäische Übergangsregelung zur Verteilung von im Mittelmeer geretteten Migranten auf den Weg zu bringen.

Frist für Mitgliederentscheid über Rot-Grün-Rot in Bremen läuft ab

BREMEN (dpa) - Bei den Bremer Linken läuft am Montag (16.30 Uhr) die Frist zur Teilnahme an einem Mitgliederentscheid über die rot-grün-rote Koalition ab.



Danach sollen die Stimmen ausgezählt werden. Mit einem Ergebnis wird zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr gerechnet. Sollten die Mitglieder wider Erwarten mehrheitlich mit Nein stimmen, wäre die rot-grün-rote Koalition in Bremen geplatzt.

Neue Studien zu Gewalt bei den Regensburger Domspatzen

REGENSBURG (dpa) - Zwei neue Studien sollen zur Aufarbeitung der Gewaltvorfälle bei den Regensburger Domspatzen beitragen.



Vertreter der Universität Regensburg und der Kriminologischen Zentralstelle Wiesbaden stellen ihre Forschungsergebnisse am Montag (11.00 Uhr) vor. Die Arbeiten beleuchten nach Bistumsangaben das Thema aus historischer und sozialwissenschaftlicher Sicht. Zum Missbrauchsskandal in den Einrichtungen der Regensburger Domspatzen war im Jahr 2017 ein Abschlussbericht vorgelegt worden, demzufolge mindestens 547 Chorsänger Opfer von Gewalt geworden sind.

Jury zeichnet «Spiel des Jahres» 2019 aus

BERLIN (dpa) - Wer errät das richtige Wort? Oder wird am schnellsten seine Karten los? Eine Jury zeichnet am Montag (10.30 Uhr) in Berlin das «Spiel des Jahres» 2019 aus.



Nominiert sind drei Titel. Im vergangenen Jahr hatte das Legespiel «Azul» gewonnen, bei dem Spieler mit farbigen Steinen einen Palast fliesen müssen. Seit 40 Jahren wird die Auszeichnung vom Verein «Spiel des Jahres» verliehen.

Mutter soll zweijährige Tochter mit Stöckelschuh erschlagen haben

KÖLN (dpa) - Weil sie ihre kleine Tochter auf brutale Weise umgebracht haben soll, steht eine 31-jährige Frau von Montag (9.15 Uhr) an vor dem Kölner Landgericht.



Ihr wird Totschlag vorgeworfen. Die Nigerianerin soll der Zweijährigen im vergangenen Dezember mit einem Stöckelschuh derart auf den Kopf geschlagen haben, dass das Kind an seinen Verletzungen starb. Tatort war demnach eine Flüchtlingsunterkunft in Köln.

Olivia Jones eröffnet Porno-Karaoke-Bar

HAMBURG (dpa) - Auf der Hamburger Reeperbahn soll künftig wieder mehr gestöhnt werden.



Dragqueen Olivia Jones will am Montag (19.00 Uhr) die wohl erste Porno-Karaoke-Bar Deutschlands in der Großen Freiheit eröffnen. Mutige können dort dann kurze Pornoclips aus den 70er- und 80er-Jahren lustvoll nachsynchronisieren. Die Dekoration in der Bar im Hinterhof bei «Olivias Show Club» ist entsprechend: Die Wände zieren Filmplakate von 40 bis 50 Jahre alten Schmuddelfilmchen.

Drei deutsche Tennisprofis am ersten Tag in Hamburg im Einsatz

HAMBURG (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat am ersten Tag des Turniers in seiner Heimatstadt Hamburg noch Pause.



Dagegen müssen insgesamt drei seiner Landsleute am Montag ihre ersten Matches spielen. Routinier Philipp Kohlschreiber trifft dabei auf den Ungarn Marton Fucsovics. Der Sieger könnte im Achtelfinale gegen den an Nummer eins gesetzten Österreicher Dominic Thiem spielen.

Olympiasieger bei Schwimm-WM im Fokus

GWANGJU (dpa) - Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Südkorea stehen am Montag mehrere Olympiasieger im Fokus.



Der Brite Adam Peaty will nach seinem Weltrekord über 100 Meter Brust den WM-Titel verteidigen. Die Ungarin Katinka Hosszu geht als Titelverteidigerin über 200 Meter Lagen an den Start. Die Schwedin Sarah Sjöström strebt wieder den Sieg über 100 Meter Schmetterling an. Deutsche Medaillenchancen gibt es nicht.