Das bringt der Montag

Baerbock reist zu Moldau-Geberkonferenz in Paris

PARIS: Für die unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leidende Republik Moldau wird am Montag in Paris eine internationale Geberkonferenz abgehalten. Dabei geht es um weitere Hilfszusagen für die zwischen Rumänien und der Ukraine liegende ehemalige Sowjetrepublik. An dem Treffen beteiligt sind Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna sowie die Außenminister von Rumänien, Bogdan Aurescu, und Moldau, Nicu Popescu. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Moldaus Präsidentin Maia Sandu sprechen zum Abschluss des Treffens.

Bundesinnenministerin Faeser reist in die Türkei

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will am Montag zu einem zweitägigen Besuch in die Türkei reisen. In Ankara soll sie unter anderem ihren türkischen Amtskollegen Süleyman Soylu treffen, hieß es aus dem Ministerium der SPD-Politikerin. Faesers Reise erfolgt einen Tag nach türkischen Luftangriffen auf Stellungen kurdischer Milizen im Nordirak und in Nordsyrien - und gut eine Woche nach dem Anschlag mit sechs Toten in Istanbul.

Bundespräsident besucht orthodoxe Rabbinerordination in Hannover

HANNOVER: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Montag (11.00 Uhr) die feierliche Ordination von fünf Rabbinern und einem Vorbeter, einem sogenannten Baal Tefilla, in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover. Laut Bundespräsidialamt handelt es sich um die erste orthodoxe Rabbinerordination in Niedersachsen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Steinmeier-Besuch folgt auf das Bekanntwerden von Schüssen auf ein Nebengebäude der Alten Synagoge in Essen.

Aktionäre von Borussia Dortmund treffen sich wieder vor Ort

DORTMUND: Erstmals seit 2019 treffen sich die Aktionäre von Borussia Dortmund am Montag (11.00 Uhr) zur Hauptversammlung wieder in der Westfalenhalle. Präsenzveranstaltungen waren wegen Corona nicht möglich. Die Pandemie hat dem Fußball-Bundesligisten schwer zu gesetzt. Nach Spielzeiten mit einem leeren oder zur zum Teil mit Zuschauern gefüllten Stadion hat die Borussia Dortmund KGaA im Geschäftsjahr 2021/2022 (zum 30. Juni) bei einem Umsatz von 456,8 Euro einen Verlust von 35 Millionen verbucht. Im ersten Jahr der Pandemie (2020/2021) lag das Minus sogar bei 72 Millionen Euro.

Kretschmann als Zeuge im Untersuchungsausschuss zur Polizei-Affäre

STUTTGART: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss am Montag (ab ca. 14.00 Uhr) als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Landtags zur sogenannten Polizeiaffäre auftreten. Nach zwei Befragungen von Innenminister Thomas Strobl (CDU) muss nun auch der grüne Regierungschef zu verschiedenen Vorgängen Rede und Antwort stehen. Der Ausschuss in Stuttgart dreht sich um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Strobl.

Taylor Swift könnte bei American Music Awards Rekord ausbauen

LOS ANGELES: Superstar Taylor Swift (32, «Anti-Hero») könnte bei den American Music Awards (AMAs) am Sonntagabend (Ortszeit, 02.00 Uhr MEZ) ihren eigenen Rekord brechen. Mit 34 Trophäen wurden der Musikerin bereits mehr AMA-Auszeichnungen verliehen als jedem anderen Künstler. Diesmal ist Swift in sechs Kategorien nominiert, darunter «Künstlerin des Jahres», «Bestes Musik-Video» sowie «Bestes Pop-Album».

England zum WM-Auftakt Favorit gegen Iran - Auch Niederländer starten

DOHA: EM-Finalist England steht bereits zu Beginn der Fußball-WM in Katar unter Zugzwang. Die Three Lions sind nach einem sieglosen Jahr in der Nations League bei der Endrunde in ihrer ersten Begegnung in Gruppe B am Montag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Außenseiter Iran gefordert. Besonders unter Beobachtung steht im Chalifa International Stadion von Al-Rajjan der englische Nationalcoach Gareth Southgate, der in den vergangenen Monaten in seiner Heimat viel Kritik einstecken musste.