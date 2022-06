Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.22 | Aktualisiert um: 09:26 | Überblick

Vizekanzler Habeck fliegt nach Israel

BERLIN: Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) beginnt eine viertägige Nahost-Reise. Der Wirtschafts- und Klimaschutzminister trifft am Montag in Jerusalem Vertreter der israelischen Regierung. Neben aktuellen politischen und wirtschaftlichen Fragen soll es dabei um eine Zusammenarbeit im Energie- und Klimabereich und bei Hochtechnologie gehen. Am Dienstag will der Grünen-Politiker weiter in die palästinensischen Gebiete und nach Jordanien reisen, wo er an einer jordanisch-deutschen Energiekonferenz teilnimmt.

Baerbock besucht Pakistan, Griechenland und Türkei

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock bricht am Montagabend (ca. 18.00 Uhr) zu einer viertägigen Reise nach Pakistan, Griechenland und in die Türkei auf. Am Dienstag und Mittwoch will die Grünen-Politikerin in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Gespräche mit Premierminister Shehbaz Sharif und mit ihrem Amtskollegen Bilawal Bhutto Zardari führen. Auf allen drei Reisestationen sind nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes neben umfassenden Treffen mit Vertretern der jeweiligen Regierungen auch Gespräche mit der Zivilgesellschaft geplant.

Apples Entwicklerkonferenz WWDC beginnt

CUPERTINO: Apple wird am Montag (ab 19.00 Uhr) einen Ausblick auf die künftigen Funktionen seiner Geräte geben. Zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz WWDC stellt der Konzern traditionell Neuerungen seiner Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac-Computer und die Computer-Uhr Apple Watch vor, die zum Herbst verfügbar werden. Diesmal wird laut Medienberichten unter anderem erwartet, dass auf den iPad-Tablets die gleichzeitige Nutzung mehrerer Apps einfacher gemacht wird.

Carolin Kebekus startet erstes Frauenmusikfestival

KÖLN: Carolin Kebekus organisiert am Pfingstmontag (14.00 Uhr) im Kölner Tanzbrunnen ein Musikfestival nur mit Frauen auf der Bühne. Mit dem «DCKS Festival» will sie die Sichtbarkeit von Frauen vergrößern. «Bei den bekannten großen Traditionsfestivals sind Musikerinnen völlig unterrepräsentiert», sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur. Das rein weibliche Line-Up des «DCKS Festival» - bestehend aus No Angels, Lea, Mine, Annie Chops, Luna, Ebow und der Newcomerin Donia Touglo - soll das jetzt verändern.