Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 25.10.21 | Überblick

Bundespräsident Steinmeier zu Privataudienz beim Papst

ROM: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft an diesem Montag Papst Franziskus im Vatikan. Die Privataudienz mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche ist für den Vormittag gegen 9.30 Uhr im Apostolischen Palast angesetzt. Im Anschluss ist außerdem ein Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin geplant - der Nummer Zwei im Vatikan. Zu den Gesprächsthemen machte der Heilige Stuhl im Vorfeld keine Angaben.

Laschet legt Amt als Ministerpräsident nieder

DÜSSELDORF: Armin Laschet (CDU) wird am Montag offiziell sein Amt als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident niederlegen. Der 60-Jährige künftige Bundestagsabgeordnete hatte den Schritt bereits vor der Bundestagswahl angekündigt. Sobald sich am Dienstag der neue Bundestag konstituiert hat, wird vorübergehend Laschets Stellvertreter, NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP), kommissarischer Regierungschef in Nordrhein-Westfalen. Voraussichtlich am Mittwoch soll dann schon NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) in einer Sondersitzung des Landtags zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.

BGH verhandelt über Millionen-Entschädigung für Kohl-Witwe

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Montag (11.00 Uhr) über eine Millionen-Entschädigung für die Witwe von Altkanzler Helmut Kohl nach einer umstrittenen Buchveröffentlichung. Als Alleinerbin fordert Maike Kohl-Richter wie ihr 2017 gestorbener Mann mindestens fünf Millionen Euro nebst Zinsen unter anderem von Kohls Ghostwriter und früherem Vertrauten Heribert Schwan.

Urteil im Terror-Prozess gegen IS-Rückkehrerin Jennifer W.

MÜNCHEN: Im Terror-Prozess gegen die IS-Rückkehrerin Jennifer W. wird am Montag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen ist vor dem Oberlandesgericht München wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete.

Facebook legt Quartalszahlen vor - kommt auch neuer Name?

MENLO PARK: Die Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen von Facebook am Montag (nach 22.00 Uhr) könnte spannender ausfallen als üblich. Denn laut jüngsten Medienberichten will Gründer und Chef Mark Zuckerberg dem Konzern einen neuen Namen geben - und die Zahlenvorlage wird als guter Anlass dafür gehandelt. Eine weitere Gelegenheit gäbe es bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz Connect am Donnerstag.

Medientage München beginnen - Branchentreff wieder in Präsenz

MÜNCHEN: Deutschlands Medienbranche trifft sich von Montag (13.00 Uhr) an eine Woche lang zu einer ihrer führenden Konferenzen in München. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es der erste große Branchenkongress mit Präsenzveranstaltungen - parallel wird alles im Netz übertragen. Die Veranstalter rechnen bei der Hybrid-Konferenz mit rund 3000 Menschen vor Ort und rund 7000 Teilnehmenden per Video. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet die Medientage beim Auftakt-Gipfel. Zum Start diskutieren unter dem Kongressmotto «New Perspectives - neue Perspektiven» die Spitzen privater und öffentlich-rechtlicher Medien über die Zukunftsaussichten der Branche.

Entscheidung über das Jugendwort 2021 wird bekannt gegeben

STUTTGART: «Sheesh», «sus» oder doch «cringe»: Am Montag will der Langenscheidt-Verlag in Stuttgart das «Jugendwort des Jahres» bekannt geben. Zuvor hatten Jugendliche in mehreren Runden über ihr Lieblingswort abgestimmt. Seit 2020 können Jugendliche über die Website des Verlages selbst abstimmen. Zuvor hatten Erwachsene über das Jugendwort entschieden, was immer wieder für Diskussionen gesorgt hatte. Die Wahl wurde in der Vergangenheit mitunter als Werbeaktion des Verlages kritisiert.