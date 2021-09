Das bringt der Montag

Internationale Gemeinschaft berät in Geberkonferenz über Afghanistan

GENF: Knapp einen Monat nach der Rückkehr der militant-islamistischen Taliban an die Macht in Afghanistan hält die internationale Gemeinschaft am Montag in Genf eine Geberkonferenz ab. Ziel des Treffens unter dem Dach der Vereinten Nationen ist, den Hunger in dem zentralasiatischen Land zu bekämpfen und das öffentliche Leben vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Viele Länder sind zu humanitärer Hilfe bereit, wollen daran aber Bedingungen knüpfen.

Impfaktionswoche soll Kampf gegen Corona-Pandemie voranbringen

BERLIN: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll ab Montag eine bundesweite Impfaktionswoche mit dem Motto #HierWirdGeimpft neue Fortschritte bringen. Jeder Bürger kann sich dann an zahlreichen Stellen ohne Termin und kostenfrei gegen Corona impfen lassen. Neben den dauerhaften Impfmöglichkeiten etwa in den Impfzentren sollen zahlreiche temporäre Angebote, zum Beispiel in Bibliotheken oder Einkaufszentren, die Impfquote nach oben treiben.

Laschet stellt Sofortprogramm für Kanzlerschaft vor

BERLIN: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet stellt an diesem Montag (ca. 13.00 Uhr) ein Sofortprogramm mit Maßnahmen vor, die er bei einem Einzug ins Kanzleramt nach der Bundestagswahl rasch umsetzen will. Der CDU-Vorsitzende will das Programm zuvor in den Sitzungen der Führungsspitze seiner Partei vorstellen.

Merkel reist nach Serbien und Albanien

BELGRAD/TIRANA: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist an diesem Montag nach Serbien. In Belgrad stehen Gespräche mit Präsident Aleksandar Vucic sowie Vertretern der Zivilgesellschaft aus der gesamten Region auf dem Programm. Am Dienstag fliegt Merkel weiter nach Albanien. In der Hauptstadt Tirana ist ein Treffen mit den Regierungschefs von sechs Balkanstaaten geplant: Serbien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro und Kosovo.

Parlamentswahl in Norwegen - Sozialdemokraten als Topfavorit

OSLO: Norwegen wählt am Montag ein neues Parlament. Nach acht Jahren unter der konservativen Ministerpräsidentin Erna Solberg deuten die Umfragen auf einen Regierungswechsel in Oslo hin. Die besten Chancen werden der sozialdemokratischen Arbeiterpartei eingeräumt. Ihr Vorsitzender Jonas Gahr Støre könnte somit zum Nachfolger von Solberg werden.

Papst Franziskus zu Besuch in der Slowakei

BRATISLAVA: Papst Franziskus will am zweiten Tag seiner Slowakei-Reise Politiker, Mitglieder der Ortskirche und die Jüdische Gemeinde Bratislavas treffen. Der 84-Jährige soll laut Plan bereits am Montagmorgen zum prunkvollen Präsidentenpalais in der slowakischen Hauptstadt aufbrechen, wo ihn Präsidentin Zuzana Caputova empfangen will.

Plädoyers im Prozess gegen mutmaßliche IS-Terroristin geplant

MÜNCHEN: Nach rund zweieinhalb Jahren geht der Strafprozess gegen die IS-Rückkehrerin und Terrorverdächtige Jennifer W. auf die Zielgerade. Das Oberlandesgericht München wird entscheiden müssen, ob die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen wegen Mordes durch Unterlassen, Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Kriegsverbrechen verurteilt wird. Für diesen Montag (09.30 Uhr) erwartet das Gericht das Plädoyer der Bundesanwaltschaft.

MTV Video Music Awards werden in New York vergeben

NEW YORK: Zum 38. Mal werden am Sonntag (20.00 Uhr Ortszeit, ab 02.00 in der Nacht zum Montag MESZ) die MTV Video Music Awards verliehen. Mit sieben Nominierungen führt der kanadische Sänger Justin Bieber das Feld der Kandidaten an. Sängerin Megan Thee Stallion folgt dicht dahinter mit sechs Gewinnchancen. Auf jeweils fünf kommen mehrere Künstler, darunter Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Lil Nas X und Olivia Rodrigo.

«Met Ball»: Starbesetzte Gala am New Yorker Metropolitan Museum

NEW YORK: Mit Stars wie Schauspieler Timothée Chalamet, Sängerin Billie Eilish, Dichterin Amanda Gorman und Tennis-Profi Naomi Osaka will das New Yorker Metropolitan Museum am Montag (ab 17.30 Uhr Ortszeit, 23.30 Uhr MESZ) die wegen der Coronavirus-Pandemie bereits zweimal ausgefallene Met-Gala nachholen. Oberste Gastgeberin der Benefiz-Gala ist erneut Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift «Vogue».

Deutsches Romantik-Museum wird eröffnet

FRANKFURT/MAIN: In Frankfurt wird an diesem Montagabend (18.15 Uhr) das Deutsche Romantik-Museum eröffnet. Grundlage ist eine weltweit einzigartige Sammlung zu Literatur, Kunst und Alltagskultur aus der Epoche der deutschen Romantik, die das Freie Deutsche Hochstift zusammengetragen hat.

Mutter wegen Mordversuchs an Tochter vor Gericht - Urteil erwartet

HAMBURG: Im Prozess um den versuchten Mord an einem kleinen Mädchen mit Medikamenten will das Landgericht Hamburg am Montag (10.30 Uhr) sein Urteil verkünden. Angeklagt ist die Mutter des Kindes. Die Staatsanwaltschaft wirft der 36 Jahre alten Intensivkrankenschwester vor, ihrer vierjährigen Tochter Ende vergangenen Jahres Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht zu haben, die für das Kind hätten tödlich sein können.

Urteil im Prozess um tödlichen Bootsunfall in Niedersachsen erwartet

EMDEN: Im Prozess um einen Bootsunfall mit zwei Toten nahe dem niedersächsischen Barßel wird an diesem Montag (10.30 Uhr) das Urteil erwartet. Angeklagt vor dem Amtsgericht Emden ist der überlebende Bootsführer. Dem heute 30-Jährigen wird fahrlässige Tötung in zwei Fällen, gefährliche Körperverletzung sowie Trunkenheit im Verkehr vorgeworfen.

Königsklassen-Auslosung der Frauen: Bayern, Wolfsburg und Hoffenheim

NYON: Die Fußballerinen des FC Bayern München, VfL Wolfsburg und der TSG 1899 Hoffenheim schauen an diesem Montag gespannt auf die Auslosung der Gruppenphase der Champions League. Um 13.00 Uhr werden in Nyon die Lose gezogen. Der FC Bayern ist als deutscher Meister wie Titelverteidiger FC Barcelona in Topf 1 gesetzt. Dabei sind außerdem DFB-Pokalsieger und Vizemeister Wolfsburg sowie Hoffenheim als Neuling.

DFB-Sportgericht verhandelt Rassismus-Vorwurf gegen Saarbrücken

FRANKFURT/MAIN: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt am Montag (12.30 Uhr) in Frankfurt/Main erneut über die Rassismus-Vorwürfe gegen den Saarbrücker Profi Dennis Erdmann. Die ursprünglich für vergangenen Donnerstag geplante Fortsetzung war vertagt worden. Dem 30 Jahre alten Erdmann wird vorgeworfen, in der Drittliga-Partie 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Magdeburg (2:1) mehrere Gegenspieler rassistisch beleidigt zu haben.

Topfavorit Djokovic trifft im US Open-Finale auf Medwedew

NEW YORK: Topfavorit Novak Djokovic trifft im Finale der US Open am Sonntag (22.00 Uhr MESZ) auf den Russen Daniil Medwedew und kann bei einem Sieg in New York Geschichte schreiben. Holt der Serbe in New York den Titel, hat er alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Tennis-Jahr gewonnen. Für Medwedew ist es das dritte Grand-Slam-Finale. Er wartet noch auf einen Sieg.