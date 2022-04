Das bringt der Mittwoch

Baerbock trifft Malis Präsidenten Goïta - Klima-Rede in Niger

BAMAKO/NIAMEY: Außenministerin Annalena Baerbock setzt ihre Westafrikareise an diesem Mittwoch mit einem Treffen mit dem malischen Übergangs-Präsidenten Assimi Goïta fort. Kurz vor ihrer Abreise aus Deutschland hatte die Grünen-Politikerin kritisiert, die Regierung in Bamako habe in den vergangenen Monaten «international sehr viel Vertrauen verspielt, nicht zuletzt durch Verschleppung des demokratischen Übergangs und durch intensivierte militärische Zusammenarbeit mit Moskau».

Kabinett bringt Rentenerhöhung auf den Weg

BERLIN: Das Bundeskabinett bringt an diesem Mittwoch die geplante Rentenerhöhung zum 1. Juli und weitere Änderungen bei der Altersversorgung auf den Weg. In Westen steigen die Renten nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr um 5,35 Prozent, im Osten nach einer nur geringen Erhöhung 2021 nun um 6,12 Prozent. Der Gesetzentwurf von Sozialminister Hubertus Heil sieht außerdem vor, dass etwa drei Millionen Erwerbsminderungsrentner langfristig mehr Geld bekommen. Zudem soll der sogenannte Nachholfaktor wieder in Kraft gesetzt werden, der sich dämpfend auf Rentenerhöhungen auswirkt.

Führende Wirtschaftsinstitute legen Konjunkturprognose vor

BERLIN: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und hoher Inflationsraten legen führende Wirtschaftsforschungsinstitute am Mittwoch (10.00 Uhr) eine neue Konjunkturprognose vor. Es ist davon auszugehen, dass sie ihre Wachstums-Erwartungen für dieses Jahr deutlich herunterschrauben. Im Herbst hatten die Institute nach dem coronabedingten Einbruch für 2022 noch ein Wachstum von 4,8 Prozent vorhergesagt.

Niederländischer König eröffnet Internationale Gartenbauausstellung

ALMERE: Der niederländische König Willem-Alexander eröffnet am Mittwoch in Almere bei Amsterdam die Internationale Gartenbauausstellung «Floriade Expo 2022». Zum Thema «Wachsende Grüne Städte» (Growing Green Cities) zeigen Länder und Hunderte Aussteller in den nächsten sechs Monaten, wie man Städte lebenswerter, nachhaltiger, klimabeständiger und schöner gestalten kann.

RTL inszeniert «Die Passion»: In Essen stirbt ein «Superstar»

ESSEN: Mit großem Aufwand inszeniert RTL am Mittwochabend (20.15 Uhr) in der Essener Innenstadt das Sterben und die Auferstehung Christi. Die TV-Produktion trägt den Titel «Die Passion». RTL bezeichnet das Projekt als «Musik-Live-Event». Gezeigt werden sollen die letzten Tage im Leben von Jesus Christus - mit Musikeinlagen und bekannten Popsongs. In der Hauptrolle als Jesus ist Alexander Klaws zu sehen, der einst die erste Staffel der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (RTL) gewann und Musical-Erfahrung mitbringt.

Prozess um tödlichen Maskenpflicht-Streit an Tankstelle geht weiter

BAD KREUZNACH: Im Prozess gegen den mutmaßlichen Tankstellenmörder von Idar-Oberstein werden an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Bad Kreuznach weitere Zeugen erwartet. Unter anderem soll die Lebensgefährtin des 50-jährigen Deutschen aussagen, der wegen Mordes angeklagt ist.

170 Rinder qualvoll verendet - Prozess gegen Landwirt

ANSBACH: Ein Landwirt aus Bayern muss sich an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) wegen Tierquälerei und der Tötung von Tieren vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen vor, seine rund 200 Mastrinder über Monate vernachlässigt zu haben. Etwa 170 starben qualvoll. Die übrigen mussten später wegen ihres schlechten Zustands getötet werden.

Deutsche Handballer vor erstem Duell um das WM-Ticket

KIEL: Im ersten von zwei Qualifikationsspielen gegen die Färöer wollen die deutschen Handballer am Mittwoch (18.15 Uhr/Sport1) die Grundlage für das WM-Ticket legen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason geht in Kiel als klarer Favorit ins Duell mit dem Außenseiter. Das Rückspiel findet am Samstag in Torshavn statt. Der Sieger aus den beiden Partien qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft Anfang 2023 in Polen und Schweden.