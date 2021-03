Das bringt der Freitag

Franziskus reist als erster Papst in den Irak

ROM: Papst Franziskus wird am Freitag zu einem viertägigen Besuch im Irak erwartet. Es ist die erste Reise eines Oberhaupts der katholischen Kirche in das Land mit etwa 40 Millionen Einwohnern, von denen die große Mehrheit muslimischen Glaubens sind. In der Hauptstadt Bagdad stehen für den 84-Jährigen unter anderem Treffen mit Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi und Staatschef Barham Salih auf dem Programm. Geplant sind auch Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft und der Ortskirche.

Steinmeier spricht mit Hinterbliebenen von Corona-Opfern

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rückt an diesem Freitag die Opfer der Corona-Pandemie ins Blickfeld. Steinmeier spricht mit Hinterbliebenen, die während der Gesundheitskrise Angehörige verloren haben. Davor hält er um 10.00 Uhr im Schloss Bellevue in Berlin eine Ansprache. Bis Donnerstag waren 71.240 Menschen in Deutschland mit oder an Covid-19 gestorben. Nach Ostern will das Staatsoberhaupt mit einer zentralen Gedenkfeier an die Toten der Corona-Pandemie erinnern.

Bundesrat stimmt über Corona-Hilfsmaßnahmen ab

BERLIN: Der Bundesrat stimmt am Freitag (ab 9.30 Uhr) über die neuen Corona-Hilfsmaßnahmen für Betriebe, Familien und Geringverdiener ab. Unter anderem geht es um den einmaligen Zuschuss von 150 Euro für die Bezieher von Grundsicherung, um deren pandemiebedingte Härten abzumildern. Ebenfalls einmalig 150 Euro sollen Familien je Kind bekommen, für das sie auch Kindergeld erhalten. Entschieden wird unter anderem auch über die Verlängerung des vereinfachten Zugangs zu den Grundsicherungssystemen.

Bundestag berät über Rehabilitierung homosexueller Soldaten

BERLIN: Der Bundestag berät am Freitag (15.40 Uhr) über die Rehabilitierung homosexueller Soldaten. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zielt ab auf Soldatinnen und Soldaten, die wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen, wegen ihrer homosexuellen Orientierung oder wegen ihrer geschlechtlichen Identität dienstrechtlich benachteiligt worden sind. Das Gesetz richtet sich sowohl an Soldaten der Bundeswehr wie der früheren Nationalen Volksarmee der DDR.

Neue Fahrdienste per App - Bundestag soll Reform beschließen

BERLIN: Der Bundestag soll am Freitag (11.20 Uhr) eine lang diskutierte Reform des Taxi- und Fahrdienstmarktes in Deutschland beschließen. Die Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sollen den Rahmen für reguläre Angebote neuer Anbieter schaffen, die meist per Handy-App bestellt werden. Konkret geht es etwa um kleine Busse oder Vans, bei denen sich mehrere Fahrgäste einen Wagen teilen. Geschützt werden sollen zugleich klassische Taxi-Anbieter und das Angebot mit Bussen und Bahnen.

Urteile in Prozess um Mord an Chefredakteur in Istanbul erwartet

ISTANBUL: Mehr als 14 Jahre nach der Ermordung des armenisch-türkischen Journalisten Hrant Dink wird am Freitag das Urteil gegen mehrere Dutzend Angeklagte erwartet. Insgesamt müssen sich in dem Prozess in Istanbul 76 Angeklagte vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorsätzliche Tötung, Verstoß gegen die türkische Verfassung oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sechs von ihnen sitzen in Untersuchungshaft, 13 sind flüchtig. Ein Urteil sei «sehr wahrscheinlich», sagte der Anwalt Hakan Bakircioglu der Deutschen Presse-Agentur.

Chinas Regierungschef eröffnet Jahrestagung des Volkskongresses

PEKING: Chinas Regierungschef Li Keqiang eröffnet an diesem Freitag in der Großen Halle des Volkes in Peking die diesjährige Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses. In seinem Arbeitsbericht wird der Premier die Ziele für die zweitgrößte Volkswirtschaft vorlegen. Die 3000 Delegierten des Parlaments werden auch über den neuen Fünf-Jahres-Plan von 2021 bis 2025 beraten. Wegen der Sanktionen der USA und der globalen Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie will China unabhängiger vom Ausland werden.

Marineschiff aus Wilhelmshaven startet für EU-Einsatz im Mittelmeer

WILHELMSHAVEN: Das deutsche Marineschiff «Berlin» bricht an diesem Freitag (16.00 Uhr) für einen EU-Einsatz zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen im Mittelmeer auf. Die rund 220 Soldatinnen und Soldaten starten ihre Auslandsmission vom Marinestützpunkt Wilhelmshaven aus und werden rund vier Monate im Einsatz sein, wie die Marine mitteilte. Zusammen mit litauischen Soldaten, die ebenfalls an Bord sind, soll die Truppe Frachtschiffe kontrollieren, die im Mittelmeer Richtung Libyen unterwegs sind.

Prozess um Tod von Kita-Kind Greta: Urteil erwartet

MÖNCHENGLADBACH: Elf Monate nach dem mutmaßlichen Mord an der kleinen Greta in einer Viersener Kita wird am Freitag (14.00) das Urteil erwartet. Angeklagt ist am Landgericht Mönchengladbach die 25 Jahre alte Erzieherin des kleinen Mädchens. Sie soll das Kind erstickt haben, beteuerte aber bis zuletzt ihre Unschuld. Der Staatsanwalt hat lebenslange Haft für die junge Frau beantragt, außerdem die Feststellung der besonderen Schwere ihrer Schuld und die Verhängung eines Berufsverbotes als Erzieherin.

Prozess nach Waffenfund bei Elitesoldaten: Kameraden als Zeugen

LEIPZIG: Im Prozess um das Waffenversteck eines Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) aus Sachsen werden am Freitag (9.00 Uhr) ehemalige Kameraden des Angeklagten als Zeugen vor dem Landgericht Leipzig gehört. Diese sollen Angaben zum Umgang mit Waffen und Munition machen. Bei einer Durchsuchung des Grundstücks des 46 Jahre alten Angeklagten wurden unter anderem zwei Kilogramm professionellen Sprengstoff entdeckt.

Nach brutaler Attacke in Stuttgarter Krawallnacht: Urteile erwartet

STUTTGART: Nach einer besonders brutalen Attacke in der Stuttgarter Krawallnacht werden am Freitag (9.00 Uhr) die Urteile gegen zwei mutmaßliche Randalierer erwartet, denen versuchter Totschlag vorgeworfen wird. Ein heute 17-Jähriger aus Geislingen/Steige soll in der aufgeheizten Juni-Nacht unter anderem einen am Boden liegenden und bereits bewusstlosen Studenten gegen den Kopf getreten haben. Auch sein 19 Jahre alter Begleiter aus Esslingen steht wegen des Angriffs vor Gericht.

Voraussichtlich Plädoyers im Mordprozess gegen Raser in München

MÜNCHEN: Im Mordprozess um einen tödlichen Raserunfall in München werden am Freitag die Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Ein heute 35 Jahre alter Deutscher aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist wegen Mordes und mehrerer Mordversuche angeklagt. Er war am 15. November 2019 kurz vor Mitternacht auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle auf der Gegenfahrbahn mit 120 Stundenkilometern durch die Stadt gerast. Laut Polizei ignorierte er mehrere rote Ampeln und erfasste Jugendliche.

Entscheidung aus Karlsruhe zur Vermögensabschöpfung bei Straftätern

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe veröffentlicht am Freitag (9.30 Uhr) eine Entscheidung zur Vermögensabschöpfung bei Straftätern. Es geht um die rückwirkende Anwendung der 2017 reformierten Regelungen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hält sie in bestimmten Fällen für verfassungswidrig und hatte mit einer Vorlage die Überprüfung angestoßen. (Az. 2 BvL 8/19) Damit Verbrechen sich nicht auszahlen, können Gerichte seit 2017 leichter illegal zustande gekommenes Vermögen beschlagnahmen.

Berlinale gibt Gewinnerfilm bekannt

BERLIN: Die Berlinale will am Freitag (12.00 Uhr) bekanntgeben, welcher Film den Goldenen Bären gewinnt. Wegen der Pandemie finden die Filmfestspiele vorerst online statt - im Juni soll ein öffentliches Festival in Berlin folgen. Auch die Auszeichnung soll dann verliehen werden. Im Rennen sind 15 Filme. Darunter sind mehrere deutsche Produktionen, etwa die Literaturverfilmung «Fabian oder Der Gang vor die Hunde» von Dominik Graf und der Psychothriller «Nebenan» von Schauspieler Daniel Brühl.

Neuer Guide Michelin wird vorgestellt

FRANKFURT/MAIN: Wer kocht sternewürdig in Deutschland? Diese Frage beantwortet der Guide Michelin an diesem Freitag mit der Präsentation des Restaurantführers für 2021. Wegen der Pandemie findet die Verleihung (ab 11.00 Uhr) ausschließlich digital statt. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Im vergangenen Jahr waren 308 Restaurants ausgezeichnet worden. Getestet wurden die Restaurants außerhalb der Lockdown-Zeit.

Schalke hofft im Kellerduell mit Mainz auf Schub durch Grammozis

GELSENKIRCHEN: Dem FC Schalke 04 bietet sich im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga die wohl letzte Chance auf ein Happy End. Das Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) hat für den Revierclub bei bereits neun Punkten Abstand zum Nichtabstiegsplatz 15 Endspielcharakter. Das Schlusslicht hofft auf einen neuen Schub durch Dimitrios Grammozis, der in dieser Woche als bereits fünfter Trainer in dieser Saison vorgestellt wurde.

Eisenbichler und Geiger kämpfen um WM-Gold im Skisprung-Einzel

OBERSTDORF: Titelverteidiger Markus Eisenbichler und Lokalmatador Karl Geiger streben nach WM-Gold auf der Großschanze in Oberstdorf. Am Freitag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) zählt das deutsche Skisprung-Duo zu den Favoriten am Schattenberg. Die Chancen von Eisenbichler und Geiger, die 2019 bei der WM in Seefeld Gold und Silber in diesem Wettbewerb holten, haben sich durch den coronabedingten Ausfall des Norwegers Halvor Egner Granerud noch einmal verbessert.

Deutsche Biathleten hoffen auf Wiedergutmachung mit der Staffel

NOVE MESTO: Zwei Wochen nach dem WM-Debakel mit Platz sieben wollen die deutschen Biathleten beim Weltcup in Nove Mesto im letzten Staffelrennen der Saison Wiedergutmachung betreiben. Am Freitag (15.20 Uhr/ZDF und Eurosport) hoffen Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Nawrath darauf, in den Kampf um einen Podestplatz eingreifen zu können. Vor allem der 32-jährige Lesser steht im Mittelpunkt.