Das bringt der Freitag

Scheinreferenden in besetzten Gebiet in Ostukraine starten

DONEZK/LUHANSK/CHERSON/MELITOPOL: In den vier von Russland weitgehend besetzten ukrainischen Gebieten sind mehrere Millionen Einwohner zu Scheinreferenden über den Beitritt zu Russland aufgerufen. Die Abstimmung, die vom 23. bis 27. September laufen soll, wurde erst diese Woche angekündigt. Moskau will sich mit Hilfe des Ergebnisses die Gebiete einverleiben. Weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft werden die Abstimmung unter der Besatzungsmacht Russland anerkennen.

Bundestag berät über Energiekrise und Defizit bei Kassen 2023

BERLIN: Der Bundestag befasst sich am Freitag (9.00 Uhr) mit einem erwarteten Milliardenloch bei den gesetzlichen Krankenkassen im kommenden Jahr. Ins Parlament eingebracht werden Gesetzespläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die unter anderem eine Beitragsanhebung um 0,3 Prozentpunkte vorsehen. Bestandteil ist auch ein zusätzlicher Bundeszuschuss von zwei Milliarden Euro. Das gesamte Finanzpaket soll ein Minus von wohl 17 Milliarden Euro ausgleichen.

«Klimastreik» von Fridays For Future in 200 deutschen Städten

BERLIN: In ganz Deutschland und vielen weiteren Ländern sind an diesem Freitag Demonstrationen für mehr Klimaschutz geplant. Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future rief zu einem weltweiten «Klimastreik» auf. Allein in Deutschland soll es Proteste in mehr als 200 Städten geben. Größere Demonstrationen sollen unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln stattfinden. 270 Aktionen seien geplant. Unterstützt wird der Aufruf von vielen Natur- und Umweltschutzverbänden.

Bauminister wollen Wohnungsbau trotz Krise vorantreiben

STUTTGART: Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen wollen die Bauminister der Länder den Wohnungsbau weiter vorantreiben. «Wir haben es infolge von Krieg und Energiekrise auch mit einer Krise beim Bauen und Wohnen zu tun», sagte die Vorsitzende der Bauministerkonferenz, Baden-Württembergs Ressortchefin Nicole Razavi (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. Bund und Länder müssten alles dafür tun, dass der Motor beim Wohnungsbau nicht ausgehe.

Britscher Prinz Edward kommt nach Paderborn - Besuch beim Regiment

PADERBORN: Der jüngste Sohn der Anfang September gestorbenen britischen Königin Elizabeth II., Prinz Edward, kommt am Freitag nach Paderborn. Er besuche sein Regiment, die Royal Wessex Yeomanry, dessen Ehrenoberst er ist. Das teilte die britische Botschaft mit. Das Regiment ist in Paderborn-Sennelager stationiert.

Zweitägige Kommunal- und Senatswahlen beginnen in Tschechien

PRAG: In Tschechien beginnen am Freitag zweitägige Kommunal- und Teilsenatswahlen. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr und auch noch am Samstag abgeben. Entschieden wird über die Zusammensetzung der mehr als 6000 Stadt- und Gemeinderäte in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat. Gleichzeitig werden in einem Drittel der 81 Wahlkreise zum Senat die Sitze im Oberhaus des Parlaments neu bestimmt. Die zweite Runde findet dabei eine Woche später statt.

BGH verkündet Urteil zu Autokauf unter dubiosen Umständen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Freitag (9.00 Uhr) ein Urteil zu Betrügereien beim Gebrauchtwagen-Kauf. Ein Autohaus hatte einen Mercedes an einen ahnungslosen Händler weiterverkauft, obwohl das Auto nur geleast war. Der Käufer hat nun das Problem, dass die Leasinggesellschaft von Mercedes-Benz das Auto zurückfordert.

175. Cannstatter Volksfest Wasen beginnt mit Fass-Anstich

STUTTGART: Mit dem traditionellen Fass-Anstich beginnt am Freitag (16.00 Uhr) das 175. Cannstatter Volksfest. In diesem Jahr wird erstmals Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) im Dinkelacker-Festzelt das Fest eröffnen, wie die Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart mitteilte. In den vergangenen beiden Jahren war das Fest coronabedingt ausgefallen.

Autorin Jenny Erpenbeck wird mit Uwe-Johnson-Literaturpreis geehrt

BERLIN/NEUBRANDENBURG: Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck wird am Freitag (18.00 Uhr) in Berlin mit dem Uwe-Johnson-Literaturpreis 2022 ausgezeichnet. Die 55-jährige Berlinerin erhält die Ehrung, die mit 20.000 Euro dotiert ist, für ihren Roman «Kairos», wie die Mecklenburgische Literaturgesellschaft in Neubrandenburg im Vorfeld mitteilte. Die Preisverleihung in der Landesvertretung von MV ist ein Höhepunkt der Uwe-Johnson-Literaturtage, zu denen bis Ende Oktober Autoren in Neubrandenburg und Güstrow begrüßt werden, wie unter anderem Autor Uwe Tellkamp aus Dresden.

Fußball-Nationalelf startet gegen Ungarn in die WM-Saison

LEIPZIG: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Freitag (20.45 Uhr) in Leipzig gegen Ungarn in die WM-Saison. Zwei Monate vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in Katar verfolgt Bundestrainer Hansi Flick in den Nations-League-Partien gegen den Tabellenführer sowie drei Tage später in London gegen England zwei Ziele. Mit zwei Siegen soll einerseits der Gruppensieg erzielt werden. Dieser würde die Qualifikation für das Final Four der Nations League im Juni 2023 bedeuten.

Deutsche U21-Nationalmannschaft startet gegen Frankreich in EM-Saison

MAGDEBURG: Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am Freitag (18.15 Uhr/ProSiebenMaxx) in die EM-Saison. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo erwartet in Magdeburg das Nationalteam aus Frankreich. Am Dienstag steht ein weiteres Freundschaftsspiel gegen England an. Trainer Di Salvo ist am Freitag als Nachfolger von Stefan Kuntz ein Jahr im Amt.

Letzter Auftritt für Federer: Tennisstar im Doppel mit Nadal

LONDON: Roger Federer bestreitet an diesem Freitag das letzte offizielle Tennis-Match seiner Karriere. Beim Laver Cup in London steht der 41 Jahre alte Schweizer gemeinsam mit seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal im Doppel auf dem Platz. Das Duo bekommt es ab ca. 21.30 Uhr in London mit den beiden Amerikanern Jack Sock und Frances Tiafoe zu tun.