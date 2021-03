Das bringt der Donnerstag

Bundestag soll erneut «epidemische Lage» feststellen

BERLIN: Der Bundestag soll am Donnerstag (9.00 Uhr) über eine weiter bestehende «epidemische Lage von nationaler Tragweite» wegen der Corona-Pandemie entscheiden. Ein Antrag von Union und SPD sieht vor, dies erneut festzustellen. Die Koalitionsfraktionen verweisen auch auf das Auftreten neuer, ansteckenderer Virusvarianten.

Prozess gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher in Düsseldorf

DÜSSELDORF: Gegen zwei mutmaßliche Kriegsverbrecher aus Syrien beginnt an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) ein Strafprozess vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Die Bundesanwaltschaft wirft den 35 und 43 Jahre alten Männern vor, 2012 an der Hinrichtung eines Oberstleutnants der syrischen Regierungstruppen beteiligt gewesen zu sein.

Khashoggi-Prozess in Istanbul geht weiter

ISTANBUL: Im Fall des vor mehr als zwei Jahren brutal ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi geht am Donnerstag in Istanbul ein Prozess gegen 26 Angeklagte weiter. Hauptbeschuldigte sind ein ehemaliger enger Berater von Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman und der ehemalige stellvertretende Geheimdienstchef des Landes. Ihnen wird vorgeworfen, andere Angeklagte zu Mord unter Folter angestiftet zu haben.

Kurz und Frederiksen reisen für Impfstoff-Gespräche nach Israel

KOPENHAGEN/WIEN: Die Regierungschefs der EU-Länder Österreich und Dänemark reisen am Donnerstag für Gespräche über eine engere Impfstoff-Zusammenarbeit nach Israel. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wollen mit Regierungschef Benjamin Netanjahu darüber diskutieren, wie die drei Länder bei der Erforschung und Produktion von Impfstoffen und Medikamenten enger kooperieren können.

Lufthansa zieht Corona-Bilanz für Horror-Jahr 2020

FRANKFURT/MAIN: Mitten im Lockdown-Winter mit sehr wenig Flugverkehr zieht der Lufthansa-Konzern an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) seine Bilanz für das von der Corona-Pandemie geprägte Horror-Jahr 2020. Wegen der zahlreichen Flugabsagen und andauernden Reisebeschränkungen werden deutlich gesunkene Umsätze und Verluste in Milliardenhöhe erwartet.

Trotzt Merck weiter der Pandemie? Oschmann legt letzte Bilanz vor

DARMSTADT: Der Pharma- und Chemiekonzern Merck ist bisher gut durch die Corona-Krise gekommen. Die florierende Laborsparte der Darmstädter bekam durch die weltweite Forschung an Corona-Impfstoffen zusätzlichen Auftrieb, während das Halbleitergeschäft ansprang und Merck in der Pharmasparte nach Jahren der Flaute wieder erfolgreiche Arzneien vorzuweisen hat. Am Donnerstag (7.00 Uhr) legt der Dax-Konzern Zahlen für das vierte Quartal und die Bilanz 2020 vor.

Öl-Allianz Opec+ berät über Produktionserhöhung

WIEN: Minister aus 23 Staaten verhandeln am Donnerstag über eine mögliche Ausweitung der Öl-Fördermengen ab April. Die Allianz der Opec+ hält ihre erste Online-Sitzung seit Anfang Januar ab. Damals wurde eine Produktionskürzung von mindestens 1,4 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag verkündet.

Erster Prozess gegen Dienstleister in Stuttgarter Klinikskandal

STUTTGART: Ein Skandal um dubiose Geschäfte bei der Behandlung ausländischer Patienten am Klinikum Stuttgart beschäftigt nun auch die Richter. Von diesem Donnerstag (9.00 Uhr) an müssen sich drei angeklagte Dienstleister vor dem Landgericht für die längst aufgelöste Auslandsabteilung des Klinikums verantworten. Das Trio soll mit dem Wissen von Klinikum-Mitarbeitern überhöhte Patientenabrechnungen ausgestellt und auch nicht erbrachte Leistungen abgerechnet haben, um die Provisionen zu kassieren.

Jugendliche getötet - Mordprozess gegen Vater beginnt

ASCHAFFENBURG: Knapp vier Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines syrischen Flüchtlingsmädchens bei Aschaffenburg beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen den Vater des Opfers. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-Jährigen unter anderem Mord vor. Der Mann konnte nach Angaben des Landgerichts Aschaffenburg wohl den Lebensstil seiner Tochter nicht akzeptieren und soll sie im Mai 2017 getötet haben, um sie zu bestrafen und seine vermeintliche Ehre wiederherzustellen.

Klopp gegen Tuchel: Deutsches Trainerduell in der Premier League

LIVERPOOL: In der englischen Premier League kommt es am Donnerstagabend zum Fußball-Duell zweier deutscher Startrainer. Erstmals trifft Jürgen Klopp mit Meister FC Liverpool auf Thomas Tuchels FC Chelsea (21.15 Uhr/Sky).

Nächste Goldchance für Kombinierer - Langläuferinnen in der Staffel

OBERSTDORF: Im dritten Wettbewerb bei der Heim-WM streben die deutschen Nordischen Kombinierer nach ihrer ersten Goldmedaille. Am Donnerstag (11.00 Uhr und 15.15 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das Einzel mit einem Großschanzensprung und einem Zehn-Kilometer-Lauf auf dem Programm. Die Deutschen Eric Frenzel, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger zählen zu den Medaillenanwärtern, die Topfavorit Jarl Magnus Riiber aus Norwegen herausfordern wollen. Die Langläuferinnen stehen in der Staffel über 4x5 Kilometer (13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) am Start.

Weltcup in Nove Mesto: Deutsche Biathletinnen ohne Herrmann

NOVE MESTO: Die deutschen Biathletinnen gehen in ungewohnter Besetzung ins letzte Staffelrennen der Saison. Am Donnerstag (16.05 Uhr/ZDF und Eurosport) wollen Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Franziska Preuß beim Auftakt des ersten von zwei Weltcups im tschechischen Nove Mesto wieder einen Podestplatz angreifen.