Das bringt der Donnerstag

Außenminister der OSZE-Mitgliedsstaaten tagen in Lodz - ohne Lawrow

WARSCHAU: Der Krieg in der Ukraine und die Sicherheitslage in Europa sind Themen beim Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der am Donnerstag (10.00 Uhr) im polnischen Lodz beginnt. Das zweitägige Treffen der Außenminister findet ohne Russlands Chefdiplomaten Sergej Lawrow statt. Polen, dessen Außenminister Zbigniew Rau derzeit OSZE-Vorsitzender ist, verweigerte Lawrow die Einreise. Der 72-Jährige steht wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf der EU-Sanktionsliste. Moskau wird in Lodz durch seinen ständigen Vertreter bei der OSZE repräsentiert.

US-Präsident Biden empfängt Macron im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron an diesem Donnerstag im Weißen Haus. Nach einer offiziellen Begrüßungszeremonie und einem bilateralen Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden Präsidenten geplant. Für Donnerstagabend (Ortszeit/Freitagnacht MEZ) ist ein festliches Staatsbankett im Weißen Haus angesetzt.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg zu Gesprächen in Berlin

BERLIN: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg setzt am Donnerstag seine Gespräche in Berlin fort. Bevor er am Nachmittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) zusammentrifft, hält Stoltenberg am Morgen bei der Berliner Sicherheitskonferenz eine Rede. Hauptthema dürfte jeweils die Situation in der Ukraine und deren Unterstützung durch die Mitglieder des Verteidigungsbündnisses sein. Bei der Sicherheitskonferenz sprechen auch die Verteidigungsminister von Finnland und Schweden. Beide Länder haben angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt.

Steinmeier besucht Westbalkan-Land Albanien

TIRANA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Donnerstag einen zweitägigen Besuch in Albanien. Es ist die zweite Station seiner Reise auf den Westbalkan nach einer Visite in Nordmazedonien. Wie zuvor in Skopje dürfte Steinmeier auch in Tirana dafür werben, dass das Land konsequent seinen Weg in die Europäische Union geht und dafür die notwendigen Reformen umsetzt.

Bundestag debattiert über erleichterte Einbürgerung

BERLIN: Der Bundestag debattiert an diesem Donnerstag über die Reformpläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zur erleichterten Einbürgerung. Die Unionsfraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Faeser plant, dass Zuwanderer anstatt nach wie bisher acht Jahren künftig schon nach einem fünfjährigen Aufenthalt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können, bei «besonderen Integrationsleistungen» sogar schon nach drei Jahren. Union und AfD kritisieren das Vorhaben.

Bundestag stimmt über Ratifizierung von Kanada-Handelsabkommen ab

BERLIN: Der Bundestag stimmt am Donnerstag nach jahrelangen Debatten über eine Ratifizierung des umstrittenen EU-Handelsabkommens mit Kanada (Ceta) ab. Ceta ist seit September 2017 vorläufig in Kraft - allerdings nur in den Bereichen, für die allein die EU zuständig ist und nicht deren Mitgliedstaaten. Die anderen Teile liegen auf Eis, bis die Ratifizierung abgeschlossen ist. In der EU fehlt noch die Zustimmung aus mehreren Staaten, darunter Deutschland.

Gericht verhandelt über Rückkehr von AfD-Politiker Maier in Justiz

LEIPZIG: Darf der als rechtsextrem eingestufte AfD-Politiker Jens Maier wieder als Richter in Sachsen arbeiten oder wird er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt? Über diese Frage verhandelt am Donnerstag (9.00 Uhr) das Dienstgericht für Richter in Leipzig. Das sächsische Justizministerium hatte die Versetzung in den Ruhestand «zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechtspflege» beantragt.

Gas- und Fernwärmekunden wird im Dezember der Abschlag erlassen

BERLIN: Zur Entlastung bei den Energiekosten wird Gas- und Fernwärmekunden ab dem 1. Dezember einen Monat lang der Abschlag erlassen. Sie sind dann nicht verpflichtet, Abschläge zu zahlen. Dennoch gezahlte Beträge müssen Energielieferanten in der nächsten Rechnung verrechnen. Anspruch auf Soforthilfe haben vor allem Privathaushalte sowie kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Sozial-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen.

«Men of the Year» als Dinner mit Film- und Fußball-Star

BERLIN: In einer früheren Hochgarage statt einem plüschigen Opernhaus wie in früheren Jahren gehen am Donnerstag (ab 20.00 Uhr) in Berlin die «GQ Men of the Year»-Awards über die Bühne. Die «Männer des Jahres» werden bei einem Gala-Dinner in den Kant-Garagen im Stadtteil Charlottenburg gekürt. Zu den Preisträgern zählen der 40 Jahre alte Film- und Streaming-Star Eddie Redmayne («The Good Nurse») und der 30 Jahre alte Real-Madrid-Fußballer David Alaba. Die deutsche «GQ»-Ausgabe ruft ihre «Männer des Jahres» zum 24. Mal aus.

Ehepaar wegen versuchter Anstiftung zum Mord vor Gericht

HAMBURG: Eine Ärztin und ihr Ehemann müssen sich von Donnerstag (14.00 Uhr) an wegen gemeinschaftlich versuchter Anstiftung zum Mord vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die 49 Jahre alte Medizinerin und der 51 Jahre alte Unternehmer sollen laut Anklage zwischen Januar und März versucht haben, über das Darknet einen Auftragsmörder zu akquirieren, der den früheren Lebenspartner der Frau töten sollte. Mit ihm befand sich die Angeklagte den Angaben zufolge in einem Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter. Der Plan misslang jedoch. Statt an einen käuflichen Mörder waren die Angeklagten an einen Betrüger geraten, der ihnen für den Mordauftrag Bitcoins im Wert von 15.000 Dollar abgenommen haben soll.

Gruppenfinale gegen Costa Rica: Nur ein Sieg zählt für Flick

AL-CHAUR: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann den drohenden WM-K.o. am Donnerstag (20.00 Uhr) nur mit einem Sieg gegen Costa Rica abwenden. Der Einzug ins Achtelfinale hängt für das Team von Bundestrainer Hansi Flick auch vom Ausgang der Partie zwischen Spanien und Japan ab. Gewinnen die Spanier, reicht ein Sieg, egal wie hoch. Der Gruppensieg ist für die DFB-Elf nicht mehr möglich.

Erste Staffelrennen der neuen Biathlon-Saison

KONTIOLAHTI: Beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti stehen am Donnerstag gleich zwei Staffelrennen auf dem Programm. Zunächst sind ab 11.00 Uhr (ARD und Eurosport) die Männer über 4x7,5 Kilometer gefordert. Die Frauen laufen ihr Rennen über 4x6 Kilometer (13.35 Uhr/ARD und Eurosport) in der Besetzung Anna Weidel, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick.