Das bringt der Dienstag

Michail Gorbatschow feiert 90. Geburtstag

MOSKAU: Der Friedensnobelpreisträger und frühere Sowjetpräsident Michail Gorbatschow feiert an diesem Dienstag seinen 90. Geburtstag. Der gesundheitlich angeschlagene frühere Kremlchef verbringt den Tag allerdings weitgehend in Isolation wegen der Corona-Pandemie, wie er unlängst mitteilte. Als einer der Väter der Deutschen Einheit sicherte sich «Gorbi», wie ihn die Deutschen achtungsvoll nennen, seinen Platz in der Geschichte schon vor rund 30 Jahren. Der frühere Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gilt als einer der größten Reformer des 20. Jahrhunderts.

Karlsruhe urteilt über Linken-Klage gegen den Bundestag wegen Ceta

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Dienstag (12.00 Uhr) sein Urteil über eine erste Klage wegen des umstrittenen europäisch-kanadischen Handelsabkommens Ceta. In dem Verfahren wirft die Linksfraktion dem Bundestag vor, im September 2016 auf Antrag von CDU/CSU und SPD lediglich eine Stellungnahme zu Ceta beschlossen zu haben, kein Gesetz. Damit sei der Bundestag seinen Mitwirkungspflichten bei der europäischen Integration nicht nachgekommen. Verhandelt wurde in Karlsruhe am 13. Oktober.

Einreiseregeln für französische Grenzregion Moselle werden verschärft

KOBLENZ/SAARBRÜCKEN: Mit der Einstufung der französischen Grenzregion Moselle als sogenanntes Virusvariantengebiet ab diesem Dienstag gelten strengere Regeln bei der Einreise nach Deutschland. Menschen aus dem Département müssen künftig bei der Einreise in das angrenzende Rheinland-Pfalz und Saarland einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ein Schnelltest ist dabei ausreichend.

Bundesagentur stellt Arbeitsmarktstatistik für Februar vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit stellt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat Februar vor - den vierten Lockdown-Monat in Folge. Experten gehen nicht von allzu großen Bewegungen bei der Zahl der Arbeitslosen aus. Im vergangenen Jahr hatte es im Februar einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit gegeben. In diesem Jahr könnte eine Frühjahrsbelebung zunächst einmal ausbleiben.

Klöckner stellt Studie zu möglicher Tierwohlabgabe vor

BERLIN: In der Debatte um mehr Tierschutz in den Ställen legt Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Dienstag (11.00 Uhr) eine Studie zu möglichen Preisaufschlägen für die Verbraucher vor. Eine Expertenkommission um den früheren Ressortchef Jochen Borchert hatte eine «Tierwohlabgabe» angeregt, um Milliardeninvestitionen der Landwirte in bessere Haltungsbedingungen zu finanzieren. Denkbar wären demnach unter anderem 40 Cent pro Kilogramm Fleisch und Wurst, umgesetzt werden könnte dies als Verbrauchssteuer.

DZ Bank bilanziert das Jahr 2020 - Gewinnrückgang erwartet

FRANKFURT/MAIN: Nach einem fulminanten Start 2019 hat das Führungsduo der DZ Bank im Corona-Jahr einige Rückschläge hinnehmen müssen. Angesichts eines Gewinneinbruchs im ersten Halbjahr 2020 verabschiedeten sich die Co-Chefs Cornelius Riese und Uwe Fröhlich im August von ihrem Ziel, im Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn am unteren Ende einer Spanne von 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Euro zu erreichen. An diesem Dienstag (10.00 Uhr) legt das genossenschaftliche Spitzeninstitut in Frankfurt die Zahlen für das abgelaufene Jahr vor.

Terrorprozess um Anschläge von Waldkraiburg startet

WALDKRAIBURG/MÜNCHEN: Nach den Anschlägen auf türkische Läden im oberbayerischen Waldkraiburg vor knapp einem Jahr beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) vor dem Oberlandesgericht München der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Deutschen kurdischer Abstammung versuchten Mord in 31 Fällen, schwere Brandstiftung und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.

Urteil nach tödlichem Familienstreit in Flüchtlingsheim erwartet

AUGSBURG: Nach einem blutigen Familienstreit mit einem toten Jugendlichen in einem Flüchtlingsheim will das Landgericht Augsburg am Dienstag (14.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den 30 Jahre alten Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Zudem verlangt der Staatsanwalt die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, so dass voraussichtlich nicht bereits nach 15 Jahren die Gefängnisstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.

Nach Flugunfall mit drei Toten: Prozess gegen Pilot beginnt

FULDA: Knapp zweieinhalb Jahre nach einem tödlichen Flugunfall auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe, muss sich der Pilot von diesem Dienstag (9.30 Uhr) an vor dem Landgericht Fulda verantworten. Der 60-Jährige aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz ist wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Gefährdung des Luftverkehrs angeklagt. Er soll bei der Landung mit seiner einmotorigen Propellermaschine auf dem Landeplatz Wasserkuppe den Tod einer Frau und ihrer beiden Kinder verursacht haben.

Brisantes Borussen-Duell im Pokal mit Rose im Fokus

MÖNCHENGLADBACH: Am Dienstag findet die brisanteste Partie des DFB-Pokal-Viertelfinales in Mönchengladbach statt. Dort empfängt die Borussia vom Niederrhein die Borussia aus Dortmund (20.45 Uhr/ARD und Sky). Besonders im Fokus steht dabei der aktuelle Gladbacher Trainer Marco Rose, der nach der Saison nach Dortmund wechselt. Seit der 44-Jährige vor zwei Wochen seine Entscheidung bekanntgab, hat Rose in Gladbach einen schweren Stand. Die Mehrheit der Fans, die wegen der Corona-Krise aktuell nicht ins Stadion dürfen, wünschen sich die sofortige Trennung von Rose.

Zweite WM-Woche in Oberstdorf beginnt mit Langlauf-Rennen der Frauen

OBERSTDORF: Mit einem Langlauf-Rennen der Frauen beginnt am Dienstag die zweite Woche der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Über die zehn Kilometer in der freien Technik (13.15 Uhr/«sportschau.de» und Eurosport 2) gilt die Norwegerin Therese Johaug als klare Favoritin. Die 32 Jahre alte Titelverteidigerin strebt nach ihrer zwölften Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. Deutschlands Langlauf-Team, das in der ersten WM-Woche hinter den Erwartungen zurückblieb, tritt ohne Hoffnungsträgerin Katharina Hennig an. Am Abend (18.00 Uhr) ist auf dem Schattenberg die Qualifikation der Skisprung-Frauen auf der Großschanze geplant.

Nach Jörg-Gold: Deutsche Snowboarder wollen bei WM nachlegen

ROGLA: Die deutschen Snowboarder wollen nach dem Gold-Triumph von Selina Jörg im Parallel-Riesenslalom bei der Weltmeisterschaft auch am Dienstag (14.45 Uhr) im Parallel-Slalom jubeln. Die Allgäuerin hatte am Montag sensationell ihren Titel verteidigt. Dagegen waren die weiteren deutschen Favoritinnen Ramona Hofmeister und Cheyenne Loch leer ausgegangen und wollen dafür in der Disziplin mit den kürzeren Torabständen Revanche. Bei den Herren hofft Stefan Baumeister ebenso auf Wiedergutmachung, nachdem er im Parallel-Riesenslalom schon in der Quali gescheitert war - 2019 hatte er noch zweimal Bronze geholt.