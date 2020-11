Das bringt der Dienstag

Letzte Vernehmung im Prozess um Anschlag in Halle

MAGDEBURG: Der Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag in Halle geht auf die Zielgerade. Am Dienstag könnte die Beweisaufnahme geschlossen werden, wie das Oberlandesgericht (OVG) Naumburg mitteilte. Zuvor soll am 20. Prozesstag (9.30 Uhr) noch das psychiatrische Gutachten über den Angeklagten ergänzt werden und der voraussichtlich letzte Zeuge im Verfahren aussagen.

Lockdown in Österreich beginnt - Fast alle Läden zu

WIEN: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird in Österreich das öffentliche Leben wieder auf Minimalbetrieb heruntergefahren. Von Dienstag bis zum 6. Dezember kommt es zum Lockdown. Von Mitternacht an gelten erneut Ausgangsbeschränkungen für die knapp neun Millionen Bürger. Wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr ist das Verlassen von Haus und Wohnung nur aus bestimmten Gründen erlaubt - zum Beispiel zum Einkaufen, für unbedingt nötige Fahrten zur Arbeit, Arztbesuche oder auch zum Spaziergehen und Joggen. Fast alle Geschäfte sind zu. Nur Läden für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken sind geöffnet.

Putin leitet Video-Gipfel von Brics-Staaten

MOSKAU: Zu ihrem ersten Gipfel per Video kommen die Staats- und Regierungschefs der Wirtschaftsnationen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (Brics) an diesem Dienstag zusammen. Gastgeber ist der russische Präsident Wladimir Putin. Wegen der Corona-Pandemie gibt es im Unterschied zu früheren Jahren keine persönliche Treffen.

Britischer Billigflieger Easyjet präsentiert rote Zahlen

LUTON: Der durch die Corona-Krise schwer angeschlagene britische Billigflieger Easyjet stellt am Dienstag (08.00 Uhr) seine Jahreszahlen vor. Die Airline hatte nach vorläufigen Berechnungen in dem Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr wegen der Pandemie den ersten Jahresverlust ihrer Geschichte eingeflogen und will auf eine Dividende verzichten.

«Autogipfel» mit Merkel berät über weitere Branchen-Impulse

BERLIN: Weitere Impulse für die deutsche Autobranche hin zu klimaschonenderen Antrieben und gegen Auswirkungen der Corona-Krise sind am Dienstag Thema eines Spitzengesprächs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). An der abendlichen Videokonferenz (19.00) sollen Vertreter der Autoindustrie sowie mehrerer Länder, Gewerkschafter und die Spitzen von Union und SPD teilnehmen. Im Blick stehen sollen voraussichtlich eine Verlängerung von Kaufanreizen für Elektroautos und ein Abwrack- und Austauschprogramm für ältere Lastwagen.

Prozess im Mordfall der dreijährigen Greta beginnt

MÖNCHENGLADBACH: Vor dem Landgericht Mönchengladbach beginnt am Dienstag (09.15 Uhr) der Prozess im Mordfall der drei Jahre alten Greta. Eine Erzieherin ist angeklagt, dem Mädchen im April dieses Jahres in einer Kita in Viersen am Niederrhein den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt zu haben. Das Kind starb später im Krankenhaus.

Brustimplantate-Skandal - Berufungsprozess gegen TÜV in Paris

PARIS: Im Skandal um minderwertige Brustimplantate beginnt in Frankreich am Dienstag (8.30 Uhr) ein Berufungsprozess gegen den TÜV Rheinland. Zuvor hatte das oberste französische Gericht 2018 ein Urteil aus Aix-en-Provence aufgehoben. In der Entscheidung war eine Haftung des deutschen Prüfunternehmens abgelehnt worden. Zahlreiche Frauen hatten den TÜV Rheinland auf Schadenersatz verklagt. Dieser sieht sich selbst aber als Opfer des Betrugs des Herstellers Poly Implant Prothèse.

Löws Team spielt in Spanien um Gruppensieg in der Nations League

SEVILLA: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft strebt im letzten Länderspiel des Jahres am Dienstag (20.45 Uhr) in Sevilla gegen Spanien den Gruppensieg in der Nations League an. Dem Team von Bundestrainer Joachim Löw reicht als Spitzenreiter im direktem Duell mit dem Tabellenzweiten ein Unentschieden für Platz eins. Als Gruppenerster würde sich Deutschland für das Finalturnier der Nationenliga im Oktober 2021 qualifizieren. Als erster der vier Teilnehmer steht Weltmeister Frankreich fest.

Deutsche U21 will EM-Ticket perfekt machen

BRAUNSCHWEIG: Die deutsche U21-Nationalmannschaft will am Dienstag (18.15 Uhr) das Ticket für die Europameisterschaft perfekt machen. Das Team von Trainer Stefan Kuntz würde sich mit einem Sieg gegen Wales sicher für die Endrunde im kommenden Jahr qualifizieren. Auch ein Remis oder eine Niederlage bedeuten nicht automatisch das Aus. Letztmals war Deutschland 2011 nicht bei der Fußball-EM vertreten.