Das bringt der Dienstag

Internationale Konferenz zu Kriegsverbrechen in der Ukraine

DEN HAAG: Gut zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen europäische Minister und internationale Ermittler am Dienstag in Den Haag über den Stand der strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechen beraten. Die Ukraine, ihre Verbündeten sowie die EU-Kommission wollen sicherstellen, dass mutmaßliche Verbrecher vor Gericht gestellt werden.

Bundesamt gibt vorläufige Inflationsrate für März bekannt

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland ist seit einigen Monaten auf dem Rückzug. Wie sich die Verbraucherpreise im März entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Dienstagnachmittag (gegen 14.00 Uhr) anhand vorläufiger Daten bekannt. Im Februar hatte sich die Inflation dank gesunkener Energiepreise weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Campino hält erste Vorlesung als Gastprofessor an Uni Düsseldorf

DÜSSELDORF: Tote Hosen-Frontmann Campino hält am Dienstag (16.30 Uhr) seine erste von zwei Vorlesungen als Gastprofessor an der Universität Düsseldorf. Die Vorlesung steht unter dem Titel «Kästner, Kraftwerk, Cock Sparrer: Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik». Campino wird im größten Hörsaal der Heinrich-Heine-Universität sprechen. Die Lesung wird nach Angaben der Uni von Hosen-Gitarrist Kuddel musikalisch begleitet. Am 23. April doziert Campino erneut. «Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit», lautet dann sein Thema.

Chance auf Berlin: Saarbrücken gegen Kaiserslautern im Halbfinale

SAARBRÜCKEN: Drittligist 1. FC Saarbrücken und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern spielen am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals. Die beiden Überraschungsteams haben in dem hochbrisanten Derby im Halbfinale die Chance, das Endspiel in Berlin zu erreichen. Die Saarländer besiegten in dieser Pokal-Saison bereits Meister FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Kaiserslautern setzte sich zuletzt gegen die Zweitligisten Hertha BSC und 1. FC Nürnberg durch.