Das bringt der Dienstag

Scholz empfängt Macron zum Abendessen in Potsdam

POTSDAM: Erstmals in seiner 18-monatigen Regierungszeit empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag einen Staats- oder Regierungschef an seinem Wohnort in Potsdam. Der französische Staatschef Emmanuel Macron kommt zum Abendessen in einem Restaurant der brandenburgischen Hauptstadt vorbei. Die beiden haben sich erst am vergangenen Donnerstag beim Europa-Gipfel in Moldau getroffen, wo sie unter anderem gemeinsam versuchten, in dem Konflikt im Nord-Kosovo zu vermitteln.

Neuer Strafprozess gegen Nawalny - Urteil in Straßburg

MOSKAU: Gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny beginnt an diesem Dienstag ein weiteres Strafverfahren der russischen Justiz. Diesmal geht es um Vorwürfe des Extremismus. Das Moskauer Stadtgericht tagt nach Angaben von Nawalnys Anwältin in einem Straflager - 260 Kilometer im Nordosten der Hauptstadt - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem prominentesten Gegner von Präsident Wladimir Putin drohen weitere 30 Jahre Lagerhaft.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg wiederum entscheidet am Dienstag in Straßburg über eine Klage Nawalnys, in der er beklagt, dass die russischen Behörden keine Ermittlungen wegen der Vergiftung angestrengt hätten.

Baerbock und Heil in São Paulo - Wirtschaftsthemen im Fokus

SÃO PAULO: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) setzen an diesem Dienstag (14.15 Uhr) in der Wirtschaftsmetropole São Paulo ihren gemeinsamen Brasilienbesuch fort. Beide Minister wollten bei einem «Festival der digitalen Demokratie» in einer der wichtigsten Denkfabriken Lateinamerikas, der FGV, Reden zum Thema Demokratie und Digitalisierung halten. Die Fundação Getulio Vargas (FGV) ist eine Hochschule für Verwaltung, Wirtschaftswissenschaften und Jura.

UN-Gericht verhandelt Klage der Ukraine gegen Aggression Russlands

DEN HAAG: Während sich die Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands im eigenen Land zur Wehr setzt, treffen beide Länder nun auch vor dem höchsten UN-Gericht aufeinander. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag befasst sich ab Dienstag mit einer Klage der Ukraine gegen die russische Aggression in der Ostukraine seit 2014. Am Dienstag hat zunächst die Ukraine das Wort. Am Donnerstag folgen dann die Rechtsvertreter Russlands. Es ist nicht bekannt, wann mit einem Urteil zu rechnen ist. Entscheidungen des Gerichts sind bindend.

Wieder Streiks gegen Macrons Rentenreform in Frankreich

PARIS: In Frankreich wollen die Gewerkschaften mit neuen Streiks gegen die beschlossene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron protestieren. Die Behörden erwarten zum Aktionstag am Dienstag landesweit bis zu 600.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Das sind deutlich weniger als zum Höhepunkt der Proteste vor einigen Monaten.

IEA-Konferenz rückt Energieeffizienz in den Fokus

VERSAILLES: Die weltweite Energiekrise und das Bemühen um eine höhere Energieeffizienz sind von Dienstag an Thema einer Konferenz der Internationalen Energieagentur (IEA) in Versailles. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Energieversorgung erschwinglich zu halten, sei Energieeffizienz die erste und beste Antwort, teilte die IEA vor Start des dreitägigen Treffens mit. Unter den Teilnehmern sind Regierungsvertreter aus über 30 Ländern sowie über 40 Konzernchefs. Deutschland ist mit Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel vertreten.

Prinz Harry soll in Londoner Bespitzelungsprozess aussagen

LONDON: Prinz Harry soll am Dienstag im Londoner Prozess gegen den Verlag der Boulevardzeitung «Daily Mirror» persönlich als Zeuge aussagen. Der Sohn von König Charles III. wirft dem Verlag Mirror Group Newspapers vor, ihn jahrelang illegal abgehört und bespitzelt zu haben. Auf diese Weise seien rund 150 Artikel mit privaten und intimen Inhalten zustande gekommen, 33 davon werden vor dem High Court in der britischen Hauptstadt diskutiert.

Prozess um Überfall auf 13-Jährige - Vier Mädchen vor Gericht

MELDORF: Vier Mädchen müssen sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Meldorf in Schleswig-Holstein wegen eines Überfalls auf eine 13-Jährige in Heide verantworten. Sie sollen das Mädchen am 21. Februar geschlagen und gedemütigt haben. Die Tat wurde per Smartphone gefilmt und im Internet verbreitet. Das Geschehen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 14 bis 17 Jahren gemeinschaftlichen Raub und gefährliche Körperverletzung vor.

Erste Viertelfinals bei French Open: Djokovic und Alcaraz im Einsatz

PARIS: Die Topfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bestreiten bei den French Open ihre Viertelfinals. Der topgesetzte Spanier Alcaraz steht am Dienstag im Duell mit dem Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas aus Griechenland vor einer schwierigen Aufgabe. Die Partie findet im größten Stadion beim Sandplatzklassiker in Paris statt und beginnt nicht vor 20.15 Uhr. Zuvor trifft der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Djokovic aus Serbien auf den Russen Karen Chatschanow. Im Halbfinale käme es bei jeweiligen Siegen zum Duell von Alcaraz und Djokovic.

Zweitliga-Relegation: Bielefeld braucht Wunder gegen Wehen Wiesbaden

BIELEFELD: In der letzten Partie der Relegation spielen Arminia Bielefeld und der SV Wehen Wiesbaden um den verbleibenden Platz in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Arminia braucht am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) nach der 0:4-Niederlage im Hinspiel ein sportliches Wunder, um vor eigenem Publikum doch noch den Klassenverbleib zu schaffen. Nach den Ausschreitungen im Hinspiel wird ein besonderes Augenmerk auf den Bielefelder Fans liegen, die im Hinspiel in Wiesbaden eine rund 20 Minuten lange Spielunterbrechung herbeigeführt hatten. Wehen Wiesbaden will nach 2007 und 2019 zum dritten Mal in die 2. Liga aufsteigen.