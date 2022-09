Corona-Ãœberblick: Meldungen am Sonntag

Argentinier gewinnen Tango-WM in Buenos Aires

BUENOS AIRES: Sieg auf heimischem Terrain: Argentinische Paare haben die Tango-Weltmeisterschaft in Buenos Aires dominiert. So gewannen etwa Constanza Vieyto und Ricardo Astrada in der Kategorie Bühnentango, einer von der Choreographie geprägten Form des Tanzes, am Samstagabend (Ortszeit). Im traditionellen Tanzsaal-Wettbewerb setzten sich zudem Cynthia Palacios und Sebastián Bolivar aus der Patagonien-Provinz Río Negro durch.

Insgesamt nahmen an der Veranstaltung beim Internationalen Tango-Festival in der argentinischen Hauptstadt nach den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder mehr als 500 Tänzerinnen und Tänzer aus Argentinien und anderen Ländern teil, darunter auch aus Deutschland und der Schweiz.