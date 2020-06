Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

Schweinehalter: Nach Werk-Schließung nur leichte Verschiebungen

DAMME: Die Schweinehalter in Deutschland befürchten angesichts der zeitweisen Schließung des bundesweit größten Schlachtbetriebs von Tönnies keine Engpässe. «Wir gehen im Moment davon aus, dass es sich nur um leichte Verschiebungen handeln wird», sagte ein Sprecher der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands der Deutschen Presse-Agentur über mögliche Verzögerungen bei der Schlachtung der Masttiere. Der Konzern werde versuchen, auf andere Schlachtstandorte auszuweichen.

Das Gewicht der Tiere und auch der Erlös seien bei einer späteren Schlachtung zwar nicht optimal, das Fleisch sei aber in jedem Fall vermarktbar. Nottötungen kämen überhaupt nicht in Frage, sagte der Sprecher. Auch das Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, hält Tötungen für eher unwahrscheinlich. Man könne kann aus jedem weiblichen Mastschwein eine Zuchtsau machen, sagte eine Sprecherin.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass es unter den Mitarbeitern des Schlachtbetriebs bei Rheda-Wiedenbrück in Ostwestfalen zu einem Ausbruch mit einer Vielzahl von Corona-Infizierten gekommen ist. Am Freitag waren 803 Neuinfektionen bekannt. Nach der Ursache wird noch gesucht.

Guatemalas umstrittener Gesundheitsminister in Corona-Krise ersetzt

GUATEMALA-STADT: Guatemalas Präsident Alejandro Giammattei hat inmitten der Corona-Krise den Gesundheitsminister ausgetauscht. Er habe María Flores und drei Vizeminister vereidigt, teilt Giammattei am Freitag per Twitter mit. Flores, die bereits während der Regierung von Präsident Óscar Berger (2004-2008) einen hochrangigen Posten im Gesundheitsministerium innegehabt hatte, ersetzt den bisherigen Minister Hugo Monroy. Eine Begründung gab der konservative Giammattei, selber gelernter Arzt, nicht.

Der guatemaltekische Staatsanwalt für Menschenrechte, Jordán Rodas, nannte den Schritt wichtig, aber verspätet. Er hatte bereits am 23. März in einem offenen Brief Giammattei empfohlen, Monroy zu feuern. Kontrollen in Krankenhäusern sowie des Ankaufs von Materialien hätten zutiefst besorgniserregende Mängel beim Umgang des Gesundheitsministeriums mit der Corona-Krise zutage gebracht, hieß es damals.

Lateinamerika ist derzeit einer der Brennpunkte der globalen Coronavirus-Pandemie. In Guatamela - mit etwa 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Mittelamerikas - wurden bisher offiziell 12.509 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und 483 Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung registriert. Am Freitag (Ortszeit) kam mit 34 weiteren Gestorbenen die bislang höchste Zahl innerhalb von 24 Stunden hinzu.

Inzwischen mehr als 20.000 Corona-Tote

MEXIKO-STADT: Als siebtes Land der Welt hat Mexiko die Marke von 20.000 Todesopfern infolge der Corona-Krise überschritten. Nach Angaben der Regierung des nordamerikanischen Landes vom Freitag (Ortszeit) stieg die Anzahl registrierter Todesopfer nach Covid-19-Erkrankung im Vergleich zum Vortag um 647 auf 20.394. Mehr als 170.000 Infektionen mit dem Coronavirus wurden demnach inzwischen festgestellt.

Mehrere lateinamerikanische Länder gehören derzeit zu den Brennpunkten der globalen Pandemie - fast vier Monate, nachdem die ersten Fälle in der Region erfasst wurden. Brasilien steht mit offiziell mehr als einer Million Infizierten und knapp 49.000 Toten in beiden Kategorien weltweit nur noch hinter den USA.

Mexiko hat innerhalb Lateinamerikas die zweitmeisten Todesopfer und - nach Brasilien, Peru und Chile - die viertmeisten Infektionen zu beklagen. Allerdings werden dort äußerst wenige Menschen auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Nach Zahlen, die von Forschern der englischen Oxford-Universität zusammengetragen wurden, lag die Zahl der täglich durchgeführten Tests in Mexiko zuletzt bei 3,03 pro 1000 Einwohner - in Deutschland waren es 60,03 und in Peru 6,26.