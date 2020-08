Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Hannover Rück mit herbem Gewinneinbruch wegen Corona-Schäden

HANNOVER: Die Aussicht auf hohe Schäden durch die Corona-Krise hat bei dem Rückversicherer Hannover Rück im zweiten Quartal zu einem überraschend herben Gewinneinbruch geführt. Weil das Management die Rückstellungen für erwartete Schäden etwa aus Betriebsunterbrechungen, Warenkrediten und Veranstaltungsausfällen kräftig aufstockte, sackte der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast drei Viertel auf 101,5 Millionen Euro ab, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte.

Zu einer neuen Gewinnprognose für 2020 sah sich Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz wegen der großen Unsicherheiten rund um den weiteren Verlauf der Pandemie noch nicht in der Lage. Die Rückstellungen für mögliche Corona-Schäden stockte der Konzern von 220 Millionen Euro im ersten Quartal auf jetzt 600 Millionen Euro auf. Der Großteil der Summe entfalle auf noch nicht gemeldete Schäden, mit denen aber zu rechnen sei, hieß es.

Afghanistans Universitäten nach fast fünf Monaten wieder geöffnet

KABUL: Afghanistans Universitäten haben nach fast fünf Monaten wieder geöffnet. Viele Studenten gingen am Mittwoch in Kabul wieder zu Veranstaltungen, wie ein Sprecher des Ministeriums für Höhere Bildung sagte. In Folge der Corona-Pandemie waren die Einrichtungen über Monate geschlossen, gelernt wurde ersatzweise online. An den Universitäten gilt ab sofort eine Maskenpflicht, Räume sollen täglich desinfiziert werden und Vorlesungen auch im Freien stattfinden.

Mitte März waren Afghanistans Bildungseinrichtungen geschlossen worden, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. Etwa 450.000 Studenten sind nach Angaben des Ministeriums im derzeitigen Semester an Afghanistans Universitäten eingeschrieben. Grundschulen und andere Schulen sollen vorerst noch geschlossen bleiben.

Nach Angaben der UN-Kinderhilfsorganisation Unicef verschärften sich durch die Coronakrise die ohnehin bestehenden Defizite im Bildungssystem in Afghanistan. Millionen Kinder haben durch die derzeitigen Restriktionen keine Möglichkeit zum Lernen. Dem Jahresbericht der Organisation zufolge gehen in Afghanistan immer noch 3,7 Millionen Kinder nicht zur Schule. Nur etwas mehr als die Hälfte der Kinder absolviere die Grundschule.