Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Wieder Rekord bei Corona-Neuinfektionen

PRAG: Tschechien hat den zweiten Tag in Folge einen Rekord bei Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden wurden 39.614 bestätigte Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium in Prag am Mittwoch bekanntgab. Hinzu kamen 2.459 neuerliche Infektionen bereits genesener Personen.

Inzwischen gehen nach Behördenangaben fast alle Infektionen auf die besonders ansteckende Omikron-Variante zurück, welche die bisher vorherrschende Delta-Mutante fast vollständig verdrängt hat. Gesundheitsminister Vlastimil Valek erwartet, dass die Omikron-Welle in dieser Woche ihren Scheitelpunkt erreichen wird. Die Zahl der Krankenhauspatienten stieg leicht auf 1781.

Das tschechische Abgeordnetenhaus wird am kommenden Dienstag zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über eine Neuauflage des Pandemiegesetzes zu beraten. Das Gesetz, das sonst Ende Februar auslaufen würde, ermöglicht weitreichende Maßnahmen wie Geschäftsschließungen. Die Opposition kritisierte, die Vorlage sei «mit der heißen Nadel gestrickt». Verfassungsrechtler forderten eine zeitliche Befristung der pandemischen Lage.