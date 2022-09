Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Indien lässt Nasenspray-Impfstoff gegen Corona zu

NEU DELHI: Indien hat einen Nasenspray-Impfstoff gegen Corona zugelassen. Der Impfstoff des indischen Herstellers Bharat Biotech dürfe bei Erwachsenen als Basisimmunisierung eingesetzt werden, teilte Gesundheitsminister Mansukh Mandaviya auf Twitter mit. Der Impfstoff gebe Indiens Kampf gegen Corona einen großen Schub. Es handle sich dabei um den ersten nasalen Impfstoff Indiens, schrieb die indische Nachrichtenagentur ANI. Hersteller Bharat Biotech stellt auch den in Indien und etlichen anderen Ländern breit verwendeten Corona-Totimpfstoff Covaxin her.

Indien ist als Apotheke der Welt bekannt und stellt generell einen Großteil der Impfstoffe weltweit her - besonders für ärmere Länder. Seit der Pandemie stellt das Land unter anderem AstraZeneca-Impfstoff sowie eigens entwickelte Impfstoffe her.

Nach Angaben der Firma Bharat Biotech wurden Phase 3 Studien erfolgreich durchgeführt. Die entsprechenden Daten würden demnach künftig in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. Die Nasensprayimpfung solle günstig sein und sich deshalb gut zur Anwendung in Ländern mit tiefem und mittlerem Einkommen eignen.

Putin: Westliche Sanktionen sind «Bedrohung für die ganze Welt»

WLADIWOSTOK: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die westlichen Sanktionen gegen sein Land als «Bedrohung für die ganze Welt» kritisiert. Im vergangenen Jahr sei die Corona-Pandemie noch die drängende Herausforderung gewesen, sagte Putin am Mittwoch beim 7. Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik. Nun seien neue Schwierigkeiten aufgekommen: «Ich meine das Sanktionsfieber des Westens, seine aggressiven Versuche, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen.»

Putin hat vor mehr als sechs Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine angeordnet. Die USA, die EU und weitere westliche Staaten haben deshalb beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt.

Hersteller von schottischem Harris-Tweed setzen auf Möbel und Tech

STORNOWAY: Die Hersteller des bekannten schottischen Stoffs Harris-Tweed setzen auf neue Märkte zusätzlich zur Modeindustrie. «Accessoires, Einrichtungsgegenstände, Heimtextilien, Polstermöbel - all diese Dinge sind in Europa wieder stark nachgefragt», sagte die Chefin des Branchenverbands Harris Tweed Authority, Lorna Macaulay, der Deutschen Presse-Agentur. «Wir müssen unsere Märkte entwickeln», sagte Macaulay. Eine Menge Stoff werde für Tablet-Schutzhüllen und Laptop-Taschen benutzt. «Es sind neue, jüngere Märkte im Vergleich zu denen, die wir traditionell im Blick hatten», sagte Macaulay.

Der Stoff ist bekannt für seine bunten Muster. Um als Harris-Tweed zu gelten, muss er laut britischem Gesetz auf den Äußeren Hebriden gefärbt und versponnen sowie im Haus eines Webers aus Schurwolle handgewebt worden sein. Mit etwa 400 Beschäftigten handelt es sich um eine der wichtigsten Branchen auf den entlegenen Inseln mit insgesamt etwa 26.500 Einwohnern im Nordwesten Schottlands.

Zwischen 2012 und 2017 sei vor allem aus Ostasien die Nachfrage groß gewesen, sagte die Verbandschefin. Mittlerweile habe sich auch der Markt in den wichtigen Ländern Deutschland, Frankreich und Italien wieder erholt. Und auch aus dem Heimatmarkt Großbritannien kämen nun mehr Aufträge. Deutschland sei stets der wichtigste Markt für Herrenjacken gewesen. Die Fabriken auf den Äußeren Hebriden liefern in aller Regel nur den gewebten Stoff an Schneider, Polsterer und Möbelhersteller und so gut wie keine fertigen Produkte.

Derzeit würden knapp zwei Millionen Meter Stoff im Jahr hergestellt, sagte Macaulay. Damit sei die Kapazität weitestgehend ausgeschöpft. Eine Folge der Corona-Pandemie sei die gestiegene Wertschätzung für das Handwerk. «Der Weltmarkt hat sich entschleunigt. Handarbeit, Expertise und Genauigkeit werden anerkannt», sagte Macaulay. Diese Unterschiede wolle die Branche herausstreichen.