Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

«Dagbladet»: Alarm wegen Affenpocken

OSLO: Die norwegische sozialliberale Boulevardzeitung «Dagbladet» (Oslo) kommentiert am Mittwoch die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufene internationale Notlage wegen der Verbreitung der Affenpocken:

«Nach zwei Jahren mit immer neuen Wellen von Covid-19 ist eine neue Infektionskrankheit das Letzte, was die Welt braucht. Die Leute wollen ihre Ruhe haben. Sie wollen ihr normales Leben zurückhaben, bekommen das aber nicht. Die Pandemie hat Chaos im Handel und in der Wirtschaft erzeugt, und die Unruhe wird verstärkt durch Russlands Krieg gegen die Ukraine. Mittendrin schlägt die WHO den kräftigsten Alarm, den sie hat: Der Ausbruch der Affenpocken ist eine internationale Gesundheitskrise. Die Erklärung soll globale Ressourcen und Aufmerksamkeit mobilisieren, um den Ausbruch zu begrenzen. Wir stehen nicht vor einer neuen Pandemie, wie wir sie in den vergangenen beiden Jahren erlebt haben. Insgesamt ist die klare Botschaft aber: Die Affenpocken müssen schnell und mit großer Entschlossenheit bekämpft werden.»