Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Palast stellt ein Online-Kondolenzbuch für Trauerbekundungen bereit

LONDON: Die königliche Familie legt anders als bei Trauerfällen in früheren Jahren in Großbritannien keine Kondolenzbücher aus, in die sich Trauernde nach dem Tod von Königin Elizabeth II eintragen können. Vielmehr wurde auf der offiziellen Webseite der königlichen Familie (www.royal.uk) ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet.

So war der Palast auch beim Tod des Ehemanns der Queen, Prinz Philip, im April 2021 verfahren, als wegen der Corona-Pandemie keine echten Kondolenzbücher ausgelegt werden konnten.

Auf der Webseite können Menschen aus aller Welt unter Angabe von Namen, Email-Adresse und dem Wohnort Beileidsbekundungen hinterlassen. «Eine Auswahl von Botschaften wird an Mitglieder der königlichen Familie weitergegeben und kann in den königlichen Archiven für die Nachwelt aufbewahrt werden», steht dazu auf der Webseite.

Bas nach Tod der Queen: «Monarchin des Jahrhunderts»

BERLIN: Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Britin als «große Staatsfrau» und «Monarchin des Jahrhunderts» gewürdigt. «Sie war ein Ausnahmepersönlichkeit und ein Vorbild - weit über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinaus», sagte Bas am Freitag im Deutschen Bundestag. Sie hob besonders Elizabeths Einsatz für den Frieden und für die Aussöhnung und Freundschaft der einstigen Kriegsgegner Großbritannien und Deutschland hervor. «Wir Deutschen sind ihr dafür zutiefst dankbar.» Bas erklärte: «Sie stand für Frieden in Europa.» Die SPD-Politikerin rief die Abgeordneten zu einer Schweigeminute auf.

Königin Elizabeth II. war nach Palastangaben am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben.

«Die meisten Menschen können sich eine Welt ohne Königin Elizabeth II. nicht vorstellen», sagte Bas. Sie habe in ihrem Leben tiefgreifende politische und soziale Umbrüche erlebt, etwa den Zweiten Weltkrieg, das Ende des britischen Kolonialreichs, den Kalten Krieg, den Fall der Mauer, den Nordirland-Konflikt, Großbritanniens Beitritt zur Europäischen Union, den Brexit und die Corona-Pandemie. «Sie führte ein Leben im Dienst ihres Volkes - mit Klarsicht, Weisheit und großer Disziplin.» Aber auch mit Humor habe sie den Zusammenhalt im Vereinigten Königreich gestärkt.

Bas hat als Bundestagspräsidentin protokollarisch das zweithöchste Amt in Deutschland hinter dem Bundespräsidenten inne.