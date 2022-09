Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Frauen bekommen erstmals seit 2015 wieder mehr Kinder

PARIS: Erstmals seit sechs Jahren bekommen die Frauen in Frankreich wieder etwas mehr Kinder.

Die Geburtenrate stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. 742.100 Babys wurden im vergangenen Jahr in Frankreich geboren. Nach dem Ende der Ausgangssperren während der Corona-Pandemie hätten insbesondere Frauen ab 30 Jahren mehr Kinder auf die Welt gebracht und einen aufgeschobenen Kinderwunsch möglicherweise nachgeholt. Bei jüngeren Frauen wurde indes kein Anziehen der Geburtenrate nach Ende der strikten Corona-Beschränkungen in Frankreich beobachtet.