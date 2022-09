Hua Hin: Thai-Food-Fans sollten sich die Rückkehr des allseits beliebten „Hua Hin Food Festival“ vormerken! Die diesjährige Veranstaltung findet am Freitag, 30. September und am Samstag, 1. Oktober 2022 am Hua Don Beach in Khao Takiab (Karte) statt, wo im Juli bereits das Feuerwerksfestival ausgerichtet wurde.

Die Besucher des „Hua Hin Food Festival 2022“ können sich auf eine große Auswahl der schmackhaftesten Speisen von Hua Hin freuen, die von zahlreichen renommierten Händlern angeboten werden, von Street-Food bis hin zu Gourmetspeisen namhafter Spitzenhotels und -restaurants. Das Festival soll nach Aussage der Stadtverwaltung Hua Hin den Tourismus in der Region fördern und die lokale Wirtschaft ankurbeln.



In diesem Jahr kehrt das Festival nach einer Unterbrechung im Jahr 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie zurück. Das letzte Mal fand das Festival im Jahr 2020 statt, und zwar am Strand vor dem Centara Grand Beach Resort & Villas. Davor fand das Festival mehrere Jahre lang im Queen‘s Park statt, eine öffentliche Park- und Erholungsanlage, die allgemein als „19 Rai“ bekannt ist.