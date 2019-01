Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.19

PATTAYA: Dank eines ehrlichen Finders erhielt am Samstag ein chinesischer Arzt seine verlorene Tasche mit Bargeld und Familienpässen zurück.

Der 40-Jährige kam in die Polizeistation Pattaya und umarmte den Leiter der Touristenpolizei, Oberst Piyapong Ensarn. Er hätte nie gedacht, dass er seine Tasche wiedersehen würde, sagte der Chinese. Er war voll des Lobes für das ehrliche Mitglied der thailändischen Gesellschaft, das die Tasche abgegeben hatte, und für die Polizei, die es geschafft hatte, mit ihm in Kontakt zu treten. Die Tasche enthielt 42.000 Baht in Yuan-Währung und vier Pässe. Polizisten der Touristen- und Immigrationspolizei machten Fotos vom glücklichen Ausgang für einen vergesslichen Touristen. Der ehrliche Finder, der die Tasche abgegeben hatte, wurde in dem Bericht von „Ruk Siam News“ nicht genannt.